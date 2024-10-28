Akıl sağlımızı yitirme yolundayız. Olamaz , bu kadarı da pes , yok artık bundan daha kötü ne olabilir başka dediğimiz , gördüğümüz, yaşadığımız her olayın her geçen gün dozajı ve acısı artarak yaşanmaya devam ediyor. sarsılmadığımız gün kalmadı.

Yeni doğan servisine yönelik ihmal iddiası ülke genelinde büyük bir infial yarattı. Yeni doğan bebeklerin beslenmesinde kullanılan mamaya su yerine alkol eklenmesi nedeniyle bir bebeğin hayatını kaybettiğini duyduğumuz an SÖYLEYECEK SÖZ bulamadık. Bu trajik olay, hastane ve sağlık hizmetlerinin denetim eksikliklerini ve sağlık personelinin eğitim kalitesini yıllarca sorgularken, yeniden gündeme getirmiş oldu.

Bebeklerin beslenmesinde kullanılan mamalara su yerine alkol eklenmiş ve bu hata sağlık personeli tarafından fark edilmemiş. Durum fark edildiğinde ise bir bebeğin hayatını kaybettiği, diğer bebeklerin ise acilen tedavi altına alındığı bildirildi. Aileler, bebeklerinin güvenliği sağlanmadığı gerekçesiyle hastane yönetimine sert tepki gösterdi ve sorumlular tutuklandı.

Bu çok ama çok üzücü hadise, hastanelerdeki denetim mekanizmalarının ve sağlık personelinin eğitim kalitesinin yine , yeniden bir kez daha sorgulamaya yol açıyor. Yeni doğan bebeklerin hassas bakıma ihtiyaç duymaları, bu tür servislerde çalışan personelin daha dikkatli ve eğitimli olmasını zorunlu kılmıyor mu? Özellikle yoğun tempoda çalışan sağlık personeli için yeterli destek ve denetim mekanizmalarının sağlanması gerekmiyor mu? Su ile alkolün aynı şişelerde olmasının nasıl bir izahı olabilir?

İçim şişiyor yazıyorken bile. Dün akşam o hastane bahçesinde , gözü yaşlı onca aile ile aynı yerde onlarla birlikte aynı çaresizliği bizler de hissettik. Anlatılması güç bir süreç yaşadık. Hiç bir acının tarifi yoktur, ama bu acı bambaşka. Evladını şaka gibi, rüya gibi gerçek olamayacak kadar inanılması güç bir trajedi hadise ile kaybeden aile bir yandan, öbür yandan bebekleri içeride tedavi altına alınan ailelerin gözleri yaşlı ve inanılmaz korku içinde bekleyişleri anlatılacak gibi değil.

Yıllarca günaydın, merhaba diyor gibi DENETİMSİZLİĞİ yazdık, çizdik, anlattık, sorduk ama sonuç ortada işte. Biz ancak yıkılınca olay yerine gidiyoruz, biz ancak kaybedince olaylara vakıf oluyoruz. Biz ancak yılanın gelişini görüp, soktuğu zaman çare arıyoruz. Hadi günlerce az önce benim de yukarıda sorduğum gibi soralım bu soruları. SU İLE ALKOL, NEDEN AYNI ŞİŞEDE VE YERDE? Yıllarca sorduk, sorguladık da noldu? BİZ YETKİLİ VE YETKİCE YIKILMAYAN EVE KOŞMAYIZ. BİZ SORUMLU OLARAK ASLA ÖLÜM YAŞANMADAN YOLLARA, HASTANELERE, OKULLARA, TRAFİKTE HİÇ BİR ŞEYE ÇARE OLMAZ, ÖNLEM ALMAYIZ.

Böylesi acı ve aklı almaz ihmallere ne yazılır ne sorulur ben bilemedim. Kaybedilen canların hesapları mahkemelerde sorulana kadar önlemler almak, denetlemeler yapmak, gereğinin yapılması çok daha kolay ve etik olacaktır. Daha fazla yazmak içimden gelmiyor açıkçası ve son olarak kaale alınmayacağını bilerek Yeni doğan hastanesinde yaşanan bu trajedi, hem aileleri hem de toplum genelini derinden etkiledi. Bir bebeğin hayatını kaybetmesi, sağlık sisteminin sorunlarına dikkat çekerken, benzer vakaların yaşanmaması adına gerekli önlemlerin alınması gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Sağlık hizmetlerinde hasta güvenliği, personel eğitimi ve denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi için harekete geçmeniz ŞARTTIR.

KAYBETTİĞİMİZ BEBEĞİMİZE ALLAH’TAN RAHMET, AİLESİNE ALABİLDİĞİNE SABIR DİLİYORUM. TEDAVİSİ SÜREN DİĞER BEBEKLERİMİZE DE ACİL ŞİFALAR VE EN ERKEN ZAMANDA HEPSİNİN ÇOK ÇOK İYİ OLDUĞUNU BİLMEK İSTİYORUZ. AİLELERİMİZE DE SABIR, GÜÇ VE DUA DİLİYORUZ.