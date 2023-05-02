Karakuş Öz yazdı...

Öncelikle BRAVO DEVLET…

Sonra BRAVO kreş yönetim ve sahipleri…



Çok değil iki hafta önce yine dile getirmiştik. Ondan önce yine söylemiştik ülke artık KAÇAKLARIN ülkesi oldu diye. İçimizde o kadar yabancı var ki kimin nerede, ne yaptığı işte böyle patlıyor. Gün geçmiyor ki bu insanların yüzünden sorun yaşamayalım. Gün geçmiyor ki ülkenin huzuru, güvenliği , sağlığı bu kayıt dışı ve amaç dışı yaşayanlar yüzünden tehlikeye girmesin.

Tabi yine yönetim üç maymunu oynamaya devam ediyor. Çıkıp 6000 bin kişinin sınır dışı edildiğinin haberlerini vererek aferin iş yaptınız dememizi mi bekliyorlar. Gideni değil gelenleri açıklayınız bir zahmet. Bakın ülkeye okumak için gelen ve kaçak yaşamlarını sürdürenlerin ve dahi kaçak çalışanların başımıza açtığı işlere. Hanginizin umrunda acaba. Başımız bedenimizin üzerinden alınsa bile sizler kaldığınız yerden ev ödevlerinize devam edecek, para para para diyerek azılı katileri bile görmezden gelecek kadar fütursuzsunuz.

Ne demek ya hem ülkede kaçacak yaşayacak, hemde bir KREŞTE kaçacak çalıştırılıp ona beş buçuk (5,5) aylık bebek emanet edilecek? Ne demek ya ucuz işçi çalıştırma pahasına insanların , çocukların , bebeklerin hayatları riske atılacak. Hadi bebeğin o an aniden bir sağlık sorunu yaşadığını kabul edelim. Çocuktur hastalanır diyelim ki bunun böyle olmadığını da biliyoruz.



*Kreş yetkileri size emanet edilen bir bebeği bilinçsiz kişilere nasıl teslim edebiliyorsunuz?

*O kaçak çalıştırıldığınız kişi bebekler konusunda ne kadar eğitim almış?

*Neye istinaden o kişiye bebek emanet edip karnını doyurmakla veya altını değişmekle mükellef kılıyorsunuz?

*Önce devlet yönetimine soruyoruz BU KADAR KAÇAK İNSANI neden DENETLEYEMİYORSUNUZ?

*6000 bin kişiyi sınır dışı ediyorken neden bu sayının kat be kat fazlası hala ülkede yaşıyor.

*Üç beş kuruş kurtarmak için insanların bebeklerin hayatını nasıl hiçe sayabiliyorsunuz?

*Kimse de çıkıp bu kaçak yaşamlara dur demeyecek mi?

*Suç ve cezanın dengesizliği artık çok fazla olmadı mı?



Bu insanların tehlikeleri artık arşı aştı. Ekonomik , sosyal ve sağlık konusunda bu ülkeyi dolayısıyla toplumu oldukça tüketiyor. Hiç bana onlar olmasa ekonomi çöker demeyin sayın yetkililer çünkü hiç biri kendi altlarına lüx araç almaktan ve uyuşturucu ile hayatlarını idame ettirmekten başka bir şey yapmıyorlar. Markete girip bir domates bir ekmek alıp çıkıyorlar ayrıca saatlerce market içlerinde gezmeleri de cabası. O yüzden ekonomiye hiç bir katkıları yoktur.

Bu kaçak yaşayan insanlar, sağlık hizmetlerinden yeterince yararlanamamaktadırlar. Çünkü yasal olmayan bir statüleri olduğu için hastanelere gidip tedavi olamamakta, sağlık hizmetleri almaları da mümkün olmamaktadır. Bu durum, kaçak yaşayan insanların ciddi sağlık sorunlarına maruz kalmasına neden olabilir. Sonrası da zaten bizlere sıçrıyor.

Kaçak yaşadıkları için her türlü yasa dışı faaliyetlere karışıyorlar. Bazıları, para kazanmak için suç işlemek zorunda kalıyor. Bu, hem kendileri hem de toplum açısından büyük bir tehlike arz etmektedir. Ayrıca, kaçak yaşayan insanlar, toplumun sosyal yapısına uyum sağlayamazlar ve genellikle dışlanırlar. Bu durum, onların gelecekte daha da sıkıntılı bir yaşam sürmelerine neden olabilir. Yani anlayacağınız bizlerin halkın ve ülke insanın da yaşamlarını derin bir şekilde sıkıntıya koyuyorlar.

İş yerlerinde düşük maaş ile çalışan milyon tanesi var. Bilinçli bilinçsiz herkese bir görev verilip çalıştırıyorlar. Sonra da tehlikenin boyutu hayatlara mal olacak kadar büyük oluyor maalesef. Şimdi beş buçuk aylık çocuğun hesabını siz sayın devlet yönetirim diyenler mi verecek? Kreş sahipleri mi sizler mi verecek? Hesabını hanginiz vereceksiniz ? Sistemsizliğin boşluğunu ve eksikliğini insanlar hayatları ile mi ödeyecek?



BİRİLERİ ÖLENE KADR!

BİRİLERİ KAÇIRLANA KADAR!

BİRİKERİ YANANA KADAR!

BİRİLERİ SOYULANA KADAR!

BİRİLERİNİN CANI YANANA KADAR!





ÖNLEM ALMAK,

DENETİM YAPMAK,

ÜLKEYE SAHİP ÇIKMAK,

ZİNHAR GRAM GÖREVLERİNİZ ARASINDA DEĞİL…



KARAKUŞ