Olayın ardından araç sürücüsü Gülşen Güden tutuklanırken, polis soruşturmasının devam ettiği bildirildi.

Kaza sonucu ağır yaralanan Shadpooran, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından beyin kanaması teşhisiyle Yeniboğaziçi Yakın Doğu Hastanesi’ne sevk edilerek müşahede altına alındı.

Polis açıklamasına göre, 11 Nisan 2026 tarihinde saat 19.00 sıralarında, Gülşen Güden (46) yönetimindeki LB 893 plakalı salon araç, dikkatsizliği sonucu Lokum Çemberi’ne giriş yaptığı sırada, yaya geçidi bulunmayan bir noktadan yolun solundan sağına geçmeye çalışan Nikravesh Shadpooran’a (81) çarptı.

