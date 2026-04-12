Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı'nın paylaşımı şöyle:

"Herkese iyi pazarlar, şehir hayatının tüm dinamiklerini değiştirecek olan Kanlıdere Rehabilitasyon ve Lineer Park projesi ikinci etap ihalesi açıldı.

Çalışmaları devam eden 1. etap Ledra Palas kapısından başlamıştı, 2. etap ihalenin de sonuçlanması ile artık dere yürüyüş, bisiklet parkuru ve sosyal tesisler yapılacak.

Son başvuru tarihi 25 Mayıs olan bu ihale şehir için atılmış en önemli dönüştürücü adım.

Hepimize hayırlı olsun."