Konuk yazar Karakuş'un köşe yazısı...

Bayram kimler için biliyor musunuz?

*Makamlarınız…

*Koltuklarınız…

*Yandaşlarınız…

*İktidarınızın …

Ve tabi ki her zaman her şeyin en iyisini en çoğunu hep (BANA) sını diyen SİZLER için. Yoksa halkın hiç biri umurunuzda bile değil.. Kime ne değil mi ,dışarıda yaşayan pardon bunca zorluğa rağmen yaşamaya çalışan vatandaştan. Kimin umurunda onca çalışıp çalışıp soyulan emekçiden. Bir de ne diyorlar (ÜLKEDE FAKİRLEŞME YOK). Yeminle sanırsınız ki başka bir ülkeden söz ediyorlar.



*Fakirleşme yok denilen ülkede ELEKTİRİK YOK…

*Fakirleşme yok denilen ülkede YOL YOK…

*Fakirleşme yok denilen ülkede ET alınamıyor…

*Fakirleşme yok denilen ülkede HELLİM alınamıyor.

*Fakirleşme yok denilen ülkede İLAÇ yok…

*Fakirleşme yok denilen ülkede OKUL yok…

*Fakirleşme yok denilen ülkede TOPRAK kalmadı…

*Fakirleşme yok denilen ülkede HASTANE yıkılıyor…

Daha böyle sayarız da sabah olur akşam olur yar gelmez. Dediğimiz gibi BAYRAM sizlere gelir devlet-i aliyye büyükleri. Vatandaşın bayram yapacak ne parası, ne havası, ne de gücü kaldı. Çocuğuna bir çift ayakkabı alamayacak ne kadar vatandaşınız var biliyor musunuz? Çocuğuna bayram kıyafeti alamayan , komşusunun verdiği eski ile giyinen ne kadar çocuğun var biliyor musunuz? İftarını evde yapmaya yiyeceği olmayan ve camii de her gece oruç açan ne kadar insanın var biliyor musunuz?

EN ACISI DA NE BİLİYOR MUSUNUZ ?

Fitre paranı verdiğin zaman bir çocuğun annesine ayakkabım için saklayacağım bu parayı demesi nedir bilir misiniz siz çok sayın YÖNETİM VE YÖNETİRİM diyenler. Daha neler var aslında adınız gibi bildiğiniz ama hala görmemezlikten ve duymamazlıktan geldiğiniz. Hakkının elinden dolaylı yönden alınan , sağlıkta yarım bırakılan, eğitimde yetersiz kalınan , sosyal hayattan tamamen kopartılan, yemesinden içmesine kadar sefalet itilen bu halkı FAKİRLEŞTİREN sizlersiniz.

Bu ülke bir zamanlar zengindi, güzeldi , şirindi , yaşanılması can atılan bir ülke idi. Peki şimdi her türden insanın yaşadığı, önüne gelene ışık tutan yer mekan sağlayan, ucuz ucuz kişiliklere vatandaşlık hakkını veren. Yıkılanın onarılmadığı, olması gerekenin yapılamadığı. Hırsızlığın alabildiğine , uyuşturucunun olabildiğine , karanlığın var olduğu ve tabi ki gözünün içine bak baka HAKKIN HUKUKUN ve ALIN terinin ÇALINDIĞI bir ülke oldu.

BUNDAN DAHA BÜYÜK FAKİRLEŞME Mİ İSTERSİNİZ…

O kürsülerden söylediğiniz her ezberin kitabı var bu halkın arşivinde. Halk duymaktan bıktı sizler söylemekten yapmaktan bir bıkmadınız. Yazanı çizeni söyleyeni anca önüne engel koyarak bir yerde cezalandırdığınız düşünüyorsunuz. Oysa ki kendi ülkenizde sevilmemek kadar büyük bir ceza olabilir mi bir insan için. Varsın yurtdışı yasakları koyun, varsın bununla ilgili göz dağı verdiğinizi düşüne durunuz. Hikayeler başladığı yerde biter.

O çok kıymetli koltuklara oturttuğunuz çocuklarımıza vaatler verirken şunları da söyleye bildiniz mi?

Sayenizde 23 Nisan gösteri kıyafeti alamayan ve bundan dolayı gösteriye katılamayacak akranlarının olduğunu. O çocuklara anlattınız mı anne ve babalarının emeklerine alın terlerine ortak olduğunuzu. O çocuklara anlattınız mı ki geleceklerinin sizler sayesine olmayacağının.

Kolay değil biliyoruz. Bu güne kadar EVET BEN YAPTIM diyeni duymak öyle kolay değildir. O yüzden fazla bir şey beklememek lazım.

KOKAN AYAKSA ÇORAP DEĞİŞTİRMENİN BİR ANLAMI YOK…



BAKKLAVA GÖNDERMEK İSTERDİK.

FAKAT ÇOK PAHALI BEEE…

SİZELERE ÖZEL BAYRAMINIZ MÜBÂREK OLSUN…

KARAKUŞ