Konuk yazar Karakuş yazdı...

*Kaç insanımız o yollarda hayatlarını bıraktılar?…

*Kaç çocuğumuz o yollarda geleceklerini gömdüler?…

*Kaç tane insanımız o yollarda yaşamlarını yatağa bağladılar?…

*Kaç yaşam o DAĞ yolu dediğiniz ve kaderine mahkum bırakılan yerde bitti haberiniz var mı?…

*Tırların, kamyonların ve taksilerin aynı anda seyir ettiği bu yollarda kaç insanın paramparça olduğu bilgisi maslarınıza gelmiyor mu?…

*Hiç bir şekilde uçurum kenarı korkuluğu olmayan, trafik izyol çizgisi bulunmayan bu yolların her an kazaya davetiye çıkartacağını düşünemiyor musunu?…

Bir önce ki akşam bir çok insana dehşeti yaşattan o dağ yolu dediğiniz kapkaranlık , dar , delik deşik yol, yine bir insanımızı ölüme mahkum etti. Genç bir arkadaşımız, hayatının en güzel zamanında sistemsizlik, düzensizlik ve de umursuzluk sayesinde aramızdan ayrıldı.

Yazık ya her şeyi ile yazık artık bu ülkede yaşayan insanlara. Yazık bu ülkeye emek veren insanlara. Yazık bu ülkede bu kadar umursuz ve yönetemeyenlerin sayesinde kurban gidenlere. Hiç mi tutulur bir yanı olmaz bir ülkenin ya. Hiç mi önlemler alınmaz, olası her felaketin önlenmesi için çalışmalar yapılmaz. Ölen öldüğü yerde, kırılan kırıldığı yerde bırakılır ve hiç bir şekilde yaşananlardan asla ders alınmaz.

Yıllardır bu DAĞ yolu diye atlandırılan sözümüz ona yolda ne kadar insan kaybettik haberiniz var mı sayın devlet yetkilileri. İnsanların maaşlarına ortak olarak her yıl ateş pahası çatır çatır aldığınız yol vergisi saçmalığının ne yazık ki yol yapımına gitmediği ayan beyan meydanda işte. Bozuk yolların, çukurlu yolların, kapkaranlık yolların getirildiği ölümlerin haddi hesabı yoktur.

Karanlık, bozuk, ışıklandırma ve bakım açısından yetersiz olan bu dağ yolu değil de artık “ÖLÜM” yolu olan güzergahına ne zaman bir çözüm bulmayı düşünüyorsunuz EY seçimi, koltuğu, ve parayı insan hayatından kat be kat önemli kılan devleti-i Aliyye zatları.

Ne zaman bu kadar insanı trafik ve yollara kurban vermeyecek duruma getirmeyi düşünüyorsunuz? Ne zaman bu ülkenin insanı sizlerin koltuklarından ve maaşlarınızdan daha fazla önem taşıyacak? Ne zaman size verilen görevleri ve yeminleriniz yerine getireceksiniz? Ne zaman bu kadar Meclis kürsüsünden kükremeleriniz ve vaatleriniz icraatlarınızla aynı olacak?



Yol yok…

Aydınlatma yok…

Trafik levhası yok…

Düzen yok…

Denetleme yok…

Trafik kontrol yok…

Para yok çünkü . O yolları düze çıkartmak için borçlanmaya gidilmeli belki de değil mi? Kim bilir belki de ihalesiz şirketlere verilmeli . Yani anlayacağınız onca ödenen seyrüsefer harçları sıra kadem basmakla birlikte fakir bir ülke olduğumuz için razı gelmeliyiz var olan ile yetinmeye değil mi? Sizler parayı yollara , aydınlatmaya , temizliğe , trafiğe , sağlığa, eğitime değil de bir KOLTUĞA vermeyi yeğlersiniz.



Hükümet, belediyeler ve diğer yetkili organlar bu ülkeye omzunun üzerinden bakmaya devam ettiği sürece daha çok insanımız yollarda can verecek. Daha çok insanımız trafiğe kurban gidecek. Daha çok vatandaşımız yaşamlarını bu ülkenin olmayan yollarında bırakacak. İnsan hayatının asla düşünülmediği , önem verilmediği zerre umursanmadığı bir ülke haline getirildi. Hep size hep sizinkilere hep sizden olanalar diye diye memlekette ne genç kaldı ne yaşlı.



Çocuklarımız ve gençlerimiz

Ya açlıktan

Ya fakirlikten

Ya da yollarda ölürsünüz bu ülke de.

O yüzden seçimlerinizi on kez düşünüp bir kez yapınız. Düşünmeyen aklın hesabını bazen hayatlar öder…



KARAKUŞ