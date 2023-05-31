Gündem Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Çiğdem Aydın'ın köşe yazısı...

Türkiye’de oldukça demokratik ve sakin bir seçim sürecini geride bıraktık. Sonuç tüm Türkiye’ye ve Türk ulusuna hayırlı olsun. Seçim sonuçlarından elbette bazı kitleler rahatsız veya üzgün olabilir ki bu durum gayet doğal ve olağandır bir yerlerde bir yarış varsa elbette bir kazananı bir de kaybedeni olacaktır kazanan Recep Tayyip Erdoğan’dır tüm kesimlerin bunu sindirip saygı ile kabullenmesi gerekmektedir.

Aslolan Devletin bekası, halkın huzuru farklılıklara rağmen birlikte huzur içinde yaşayabilmek ve var olabilmektir. Geçmişten bugüne kadar Türkiye ve KKTC ayrılmaz bölünmez iki ülke ve tek ulus olmayı başarmıştır. Bazı olumsuzluklar olmasına rağmen, gerek siyasi, gerek ekonomik ve zaman zaman sosyolojik anlamda ayrı fikirler ayrı görüşlere sahip olunsa da ulusun bütünlüğü ve birliktelik bozulmamıştır. Bu durumu korumak ve pekiştirmek dış siyaset açısından böylesi kritik bir dönemde oldukça önemlidir.

Tabi tüm bu yazdıklarımın doğru zeminde olabilmesi için KKTC’nin ekonomik anlamda güçlendirilmesi ilk ve en hayati konudur. Türkiye ile ilişkiler ana yavru ilişkisi kalbimizde dururken reelde de toplumun geneline rahatlama getirilmesi şarttır.

Bugün elektriğini ödemekte güçlük çeken, barınma ihtiyacını karşılamakta ve karnını doyurmakta zorlanan bir gençlik aidiyetten yoksunlaşır bu da geçmişten günümüze kurduğumuz bağları ne yazık ki inceltir. Türkiye ile KKTC arasında yapılan tüm ticaret Türk Lirası ile olmalıdır bunun için ne gerekiyorsa yapılmalı. Döviz cinsinden hesaplanıp TL yapıyoruz demesin kimse çünkü gerçek bu değildir. Türkiye’de yapılan sosyal konut projeleri fırsatlar KKTC’de de yapılmalı mortgage sistemi sosyal konutlar için uygulanmalıdır.

Türkiye’de bir çok konut edinme kapsamında kampanyalar yapılıyor, banka kredileri kişilerin gelirlerine göre ayarlanabiliyor biz de ise sistem tam bir kaos. Mortgage sistemi toplu konut projelerinde uygulamanmaya konulmazsa gençler bu ülkeden göç etmeye devam edecek. Siz göç etsinler biz de taşıma nüfusla yine dengeleri sağlarız şeklinde oldukça tehlikeli bir politika uygulamayı düşünebilirsiniz fakat taşıma nüfusun da barınma ihtiyacı olacağını hesaplamalısınız yani bu d abir çözüm olmaz.

İlk olarak ticaret ilişkileri Türk Lirası üzerinden yapılmalı, kıyı şeridi anlaşması güncellenmeli, Mortgage sistemi süratle hayata geçirilmeli, fonlar üç veya beş yıllığına “geçici” de olsa dondurulmalı, Ercan derhal açılmalı ülkenin en önemli soluk borusunu kapalı tutulması gibi ekonomik akıldan yoksun bir yaklaşımdan vazgeçilmeli, halkın ve esnafın düşük faizli kredilendirilmesinin şartlarını kolaylaştırmalı ve ülke içerisinde para akışını sağlamalısınız, kara giriş ve çıkış kapılarındaki işkenceci uygulamalarınıza son vermeli pratik çözümler üretmelisiniz, yeşil hat tüzüğü işlevini neredeyse yitirdi önünü açabilecek yeni maddeler üzerinde kafa yormalı ve ekonomik akılla hareket etmelisiniz. Tüm bu yazdıklarımı Türkiye ile birlikte güçlü şekilde yapabilirsiniz.

Bir yerden başlamalı ve bu yolu birlikte yürümeliyiz KKTC’yi güçlendirmek ekonomik akılla başlar güçlü ekonomi ꓿ bağımsızlık, güçlü ekonomi ꓿ özgürlük, güçlü ekonomi ꓿ adalet adil bir düzen, güçlü ekonomi ꓿ güçlü bir dış politika ama en önemlisi güçlü ekonomi ꓿ mutlu bölünmeyen birbirine bağlı bir halk.