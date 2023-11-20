Karakuş'un köşe yazısı...

İstemsizce bacağını okşamış lafa bak. Hemde kızı yaşında ki çocuğa. Her yer pedofili doldu. Her gün bir taciz, istismar ve tecavüz vakası ile karşılaşıyoruz. Ülke artık kırıldı, yarıldı ve patlamak üzere. Çocuk ve gençlerin emanet edildiği bir servis şöförü , genç kızı taciz ediyor ve fiziki temasa kadar ilerliyor. Sonra da istemezice olduğunu iddia edip, pişman olduğunu dile getiriyor.

Sen bir okul servis şöförüsün. Sana çocuklar ve gençler emanet ediliyor. Hepsi çocuğun denilecek yaşta. Nasıl bir psiko Vakkas’ın sen ki , bir genç kızın bacağını okşayacak kadar şuhunsuzlaşa biliyorsun? Sen kimsin ki herkesin evladına elini uzata biliyorsun? Sen nasıl bir vicdana sahipsin ki bunu yapabiliyorsun? Senin görevin çocukları, gençleri korumak kollamakken, nasıl olur da bu kadar pisleşebiliyorsun? O iğrenç eylemini gerçekleştirdiğin genç bir kız. Ya küçük konuşmaktan korkan bir çocuğa yapmış olsaydın. Ki bu güne kadar yapmışlığın da mutlaka vardır.

Bu ülkede her gün çoğalmaya başlayan bu vakaların önünü kesecek. Her şekilde yaşanmasını engelleyecek çok büyük ceza yasları gelmedir. 5 yıl kesilen cezalar ile olmuyor görüyorsunuz. Ceza yasalarının tekrardan düzenlenmesi mi gerekiyor YAPINIZ. BU tarz suçların cezaları asgari değil ibretlik ve caydırıcı olmalıdır. Ülkede hiç yaşanmayan ne var ise artık yaşanmadan geçilmiyor. Bu ne ya , ne demek elin hayvanı benim evladımı taciz ve istismar edecek. Ne demek benim evladımın bacağına dokunacak.

Suç oranlarının yüksek olduğu bir ülke halindeyiz. Bunu artık kabul ediniz. Bu tür suçların işlenmesine mahal veren tek kelime ile ceza yasalarının yetersiz kalışıdır. Toplumun güvenlik hissi, ekonomik kalkınma, eğitim seviyesi ve genel refah gibi unsurlar, suç oranları ile sıkı sıkıya bağlantılıdır. Herkes koltuk derdinde ve çıkar peşinde olunca. Ülke böyle ve daha da beter hale doğru ilerlemeye devam eder.

Bu kadar suç oranlarının, toplumda genel bir güvensizlik duygusu yaratığının farkında değil misiniz? İnsanlar, günlük hayatlarını sürdürme çabası içinde dahi olsalar, sürekli bir tehlike hissi taşıyorlar. Bu durum, toplumun psikolojik sağlığını olumsuz etkiliyor. Çocuk ve gençlerimiz kendilerini asla güvende hissetmiyorlar. Her yerden bir zarar göreceklerinin etkisi altına yaşıyorlar.

Sizlere soruyoruz sayın yargı. Sizin evladınıza karşı biri bu tarz bir eylemde bulunsa , vereceğiniz ceza 5 veya 10 yıl kadarımdır? Bence hayır daha fazlasını ister ve yaparsınız. Yargının anayasaya bağlı oluşunun farkında olmakla birlikte, tamamen yanlış ve adaletsiz ilerlediğini de söylemek isteriz. İnsanların hayatlarına bile isteye kast , taciz ve tecavüz gibi ciddi suçların cezaları ülkemizde ne yazık ki çok az ve komik bir durumda olduğunu görüyoruz.

NEDEN Mİ?

*Çünkü her gün aynı suçlar katlanarak işlenmeye devam ediyor.

*Çünkü kimse adaletli bir ceza almayacağını bilerek, bu tür suçları işlemekten kaçınmıyor.

*Çünkü adaletin sağlam sağlanması konusunda bir yaptırımın olmadığını biliyorlar.

*Çünkü ceza evlerinin dolup taşması sebebi ile ŞARTLI TAHLİYE’ye güveniyorlar.

*Çünkü insanları incitmenin ve zarar vermenin AĞIR CEZALARI olmadığını biliyorlar…



Bunun gibi milyon tane esnek ve tamamen güvensiz yargılanma şekli sayabilirim sizlere. Bu ülkede refahın , huzurun , güvenliğin sağlanması ve yürütülebilmesi için sizler seçildiniz. Büyük yanlış, büyük bir hata ama oldu bir kere. Sizlere koltuk sevdalı tayfaya düşen görevler meclis kürsülerinden KKTC’nin tanıması hayalleri değil.

UYUŞTURUCU başkenti olan ülkeyi, onca ipsiz sapsız insanıdan, çocuklarımızı taciz eden onca manyaktan, terörden beter olan trafik kazalarından , hırsızlık , soygun ve sistemin emrinden korumak, çıkartmak ve temizlemektir sizlerin görevi. Çünkü sebebi olan sizler olunca bu görev de sizlere düşüyor.

BUGÜN DÜŞÜNCE ÖZĞÜRLÜĞÜNÜ İFADE EDENLERİ YARGIYA TAŞIYACAĞINIZA, ÇOCUKLARIMIZ İNCİTEN , ÜLKEYİ UYUŞTURUCU İLE UYUŞTURAN ONCA PİSLİĞİ YARGIYA VERECEĞİNİZ SONSUZ YETKİ İLE ÜLKE VE TOPLUM İÇİN HAYIRLI BİR İŞİN YAPINIZ… YANİ ARTIK DİŞE DOKUNUR BİR ŞEYLER YAPINIZ…



KARAKUŞ