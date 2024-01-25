Karakuş'un köşe yazısı...

*VEKİL MAAŞI: 130 BİN TL

*MEMUR MAAŞI: 37 BİN TL

*SİYASİ ATAMA MDR: 78 BİN TL

*MÜSTEŞAR MAAŞI : 93 BİN TL

HEY YAVRUM HEY…



PEKİ GELELİM HALKA …

*EMEKÇİ MAAŞI: 24 BİN TL.

*ENGELLİ MAAŞI: 11.800 TL

* SOSYAL YARDIM MAAŞI: 10 BİN TL



Bir yukarıdaki maaşlara bakınız. Birde hemen altında olan , maaş demeye bin şahit isteyen çalınan emek ücretlerine. İnsan olan biraz UTANIR be. Belere kadirmiş o KOLTUKLAR. Ne kadar kıymetli yapıyormuş folyodan adamları. Ne kadar haksız kazanç sağlıyormuş o KOLTUKLAR.

Birileri maaşını bitiremeden, bir sonrakini alan. Banka hesaplarını kabartan. Öte yandan da aldığı sadaka ile günlük yiyeceğini almaya çalışan bir kesim. Be Allah aşkına nasıl bir matematik eğitimi aldınız be sizler. 24 bin TL maaş alan bir vatandaş sizlerin hangi ev kirasına, hangi fahiş gıda fiyatlarınıza, hangi sağlık ilaçlarınıza, hangi eğitim sömrülücüğünüze yetsin yetişebilsin. Nasıl engelli bir vatandaş, bir ev kirasına mukabil olan maaşı işe hayatını idame ettirebilsin? 3 günlük market gideri olan sosyal yardım maaşı alan bir vatandaş nasıl hayatta kalabilsin?

İnsan olan rahatsız olur. Vicdanı olan utanır. Hükümetiz diyen biraz empati kurar ve halkının düştüğü bu durumu görmeye çalışır. Hadi kör tarafınıza geldi diyelim ki öyle değil. Nasıl ülke yönetiyoruz diyorsunuz be siz. Sağlıkta fahiş fiyatlar, denetim yapılacak yalanlarız ile Allah’ın tavuğun un popsundan çıkan yumurta bile 5 TL olmuş. Eğitimde gelinen nokta veli soymaktan başka bir şey değil. Salak saçma onca vergi ve durmadan zamlanan harçlar.

Tüm bunları ve daha fazlasını 3 kuruş maaş ile halkın baş etmesini ve yaşamasını bekliyorlar. Kendiler de YE BABAM YE. Kefenin boyu 10 metre sayın devlet erkanları , cebi de yok hatırlatayım. Sizler mega maaşlar alıyorken ve hala doymazken, sizlere o maaşları alma fırsatı sunan ve gafil avlanan ve de dahi onca yalan vaadler ile kanıtlana halk açlığın eşiğine geldi. Ne kafaya göre yaptığınız ELEKTRİK zamlarına, ne kaçak köçek fırsatçılık ile yapılan market ZAMLARINA , ne o asla anlayamadığımız SU faturalarına, ne okulların kafasına göre her hafta bir eğitim gideri uydurduklarına , ne sağlık için ilaçlara YETİŞMEİYOR.

Aylık mutfak alış verişleri artık sizin hanımlara has bir durum oldu sayın hükümet edenler. Halk artık bu gece , bu gün bunları alalım yiyelim yarına Allah Kerim diyor. Çocuklarına harçlık veremeyen onlarca aile borç harç evlat okutma derdinde. İlaç erişimi artık parası olana var. Olmayan hastalığı ile baş başa kalıyor. Be benim komşum aç olsun uyuyamam ben. Yolda belde muhtaç insan görsem ne yapacağımı şaşırıyorum. Bir ekmek alamayan insanlar gördüm. Kasa da parası yetmedi diye geri koyanı gördüm. Market ortasında ağlamaktan kendimi alıkoyamadım . Benim gibi bunları görüp üzülen milyon tane insan var.

Sizler nasıl insanlarsınız anlamış değiliz. Sizler o maaşları alıyorken, halkının aç ve çaresi olmasını nasıl kabul edebiliyorsunuz? O ev kiralarını denediniz mi? Serbest piyasa diye diye insanlar evin satış parasını 2 yılda insanlardan çıkartıyorlar. Bu kadar başı boşluk da artık bu sisteme bir nevi ön ayak olmak demektir. Çalacak ET de çalacak, ekmek de çalacak. Banka da soyacak. Gasp da yapacak. Bu olaylara mahal veren de sizlersiniz.

Tuzunuz ile birlikte sizler de KURUDUNUZ artık. Tarihi geçmiş, raf ömrünüz bitti sizlerin. Sizler atık sadece kendi menfaatleriniz için çalışıyorsunuz. Sizler halkı gram düşünmeyen, aileleriniz , yandaşlarınız , evlat ve torunlarınız nasıl daha rahat eder derdindesiniz. Üç beş tane kıravatlı , toplanır o masa da hadi verelim şu kadar maaş halka, biraz daha idare etsinler başımız rahat etsin de bakarız ileride diye diye sosyal yaşama hakları da dahil her şeylerini ellerinden aldınız .

GİTTİĞİNİZ YERLERDEN LOKUM VE ÇİKOLATA İSTİYORUM SAYIN DEVLET ERKANLARI . ADIM ADIM GEZDİĞİNİZ İLLERDEN GETİRMENİZ ZOR OLMASA GEREK.

SİZ GEZMELERE DEVAM EDİN . HALK İKİ EKMEKTEN BİRİNİ GERİ KOYACAK DURUMA GELMİŞ, EVLADINI HARÇLIKSIZ OKULA MI GÖNDERİYOR, ENGELLİ İLACINI MI ALAMIYOR, SİZİ ZERRE KADAD RAHATSIZ ETMESİN.

HALK UÇAK BİLETLERİNİZ HER AY ALIYOR ZATEN…

KARAKUŞ

