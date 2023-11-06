Karakuş'un köşe yazısı...

Belki de 10 kez kendi adıma bu vahim durumu yazmışımdır. Ama yazık ki hala , bir veya birileri kalkıp da bu durumlara bir açıklama getirmiyor. Getirecekleri de görünmüyor. Hep aynı terane gidiyor. Artık ANİ ÖLÜM açıklamaları yerini HAYATINI KAYBETTİ’ye bıraktı. Medyaya yansıyanlar ve tabi ki yansımayanlar. Her gün bir veya iki kişi genç yaşta vefat ediyor. Açıklamalar hep aynı.



Perşembe günü okul arkadaşım olan DERYA’yı kaybettik. Onun sonrası başka bir genç bayan arkadaşımızı kaybettik. Dün başka genç bir bayan arkadaşımızı kaybettik. Öncesi iki genç arkadaşımız daha vefat etmişti. Şu saatlerde başka bir vatandaşımızı aniden kaybettik. Ve hazin bir sessizliktir gidiyor. Sağlık bakanlığı ARTIK BİR ZAHMET. Sağlık bakanlığı ARTIK ARAŞTIRIN. Sağlık bakanlığı ARTIK BİR DURDURUN. Çünkü sağlık bacağı sizlersiniz, siz sorunlusunuz.

Bu kadar peş peşe genç ölümler sizleri RAHATSIZ etmiyor mu? Yahu insan kalmıyor ya. Dün gördüklerimiz bu gün yoklar. Hiç bana tesadüf, kader, Allah’ın işi demeyiniz. Geçin bu cahilce açıklamaları. Geçin bu yalan dolan açıklamaları. Daha iyi anlayabilmeniz için bir daha ve büyük harflerle soruyoruz . NEDEN KALP KRİZİ GEÇİRİYORUZ??? Emboli demekten vazgeçin. Kalp krizi demekten vazgeçin. Kalp yetmezliği demekten vazgeçin. Bize bunların sebebini açıklayın.

Sağlık geçmiş, günlük yaşamı, sigara, alkol düzensiz beslenme, stres geçin bunları. Allah aşkına geçin bunları. Çünkü hiç inandırıcı gelmiyor. Çünkü her zaman hayatımızda olan olgular bunlar. Son 3 yılda kaybettiklerimizin haddi hesabı yok. Manidar bir zaman dilimi. Mecburuz insana başka bir şey düşündürmüyorsunuz. Çıkın bulun bu ölümlerin sebeplerini , açıklayın halka. Bizler de farklı düşüncelere girmeyelim. Bir tane sağlık yemini eden yok mu aranızda? Bir kişi de bu ölümlere sebeb olanı anlatmayacak mı?

Aşı ise tüm bunların sebebi , nasıl geri dönülür panzehiri nedir onu bulunuz. Kalan insanlar , çocuklarımız için bunu yapmak zorundasınız. Beni tüm dünyanın ne yaptığı, veya tüm dünyadaki ANİ ölümler insani olarak rahatsız ediyor olsa da , ülkemde ki kayıplarım daha çok üzüyor ve rahatsız ediyor. Ölüm korkusu ile yaşıyoruz . Bu tür olaylar insanların psikolojik olarak etkilenmesine de sebep oluyor. Sağlıklı bireyler de yavaşça bu travmaları yaşamaya başlıyor.



Kabristanlıklar dolup taştı. Son 3 yoolda şu uydurduğunuz KALP KRİZİ VE YETMEZLİĞİNDEN vefat edenleri kamuyo ile paylaşın. Niye paylaşmıyorsunuz? Kalp krizi ve yetmezliğinin ASLI, DOĞRU , SAKLAMADAN açıklamaya neden korkuyorsunuz? Önünde sonunda be olacaksa olacak. Zaman kazanmak yerine İNSAN KAYBEDİYORUZ. Bu ANİ ÖLÜMLERİ bizlere , halka ispatlı bir şekilde açıklamayamadığınız sürece BU KIYIMLARA ORTAKSINIZ. Başak açıklaması yok bizim için. Olamayacakta ve asla bu ölümlerin sağlık geçmişlerine dayalı olduğunda İNANMAYACAĞIZ.

Ha sen ister inan , ister inanma da diyebilirsiniz. Ama artık ölümün sırayı kaybettiğini, öyle eskiden olduğu gibi hastalanıp ölünmediğini, aniden evde salondan lavaboya gidip geri dönülmediğinde, ailenizde olan bireylerin aniden vefatını sizler de yaşadığınız zaman, işte o zaman bakalım sisteme ayak uydurmaya devam edecek misiniz? Bakalım o zaman sıra bana ne zaman gelecek acaba diye düşünecek misiniz?

Göz göre göre , insanlarımız resmen gözümüzün önünde vasat ediyor. Hiç bir sorun yokken. Hiç biri hastaneye yatmadan. Hiç biri tedavi görmeden. İnsanlar evlerinde oldukları yerde , yataklarında, lavabolarda ölüyorlar. Bakın ÖLÜYORLAR diyoruz. Düşüp ayaklarını ellerini kırmıyorlar. Ölüm bu ölüm sebepsiz , apansız, anlamadan. Geçtim sağlık sorumluluğunu İNSAN olarak hiç mi rahatsızlık duymuyorsunuz?

Yanı başımızda filistinde onca insan çocuk öldü. Neden savaşta çünkü diyeceksiniz. İşte orada bile atılan bombaların şekli şimalinden ve sayısına kadar açıklama yaptılar. Ölüm var çünkü savaş var diyerek geçeriz. Burada ise biyolojik savaş ve ölümler var ama TEK AÇIKLAMA YOK. Kalp krizi de geç. Bu ülkede her şeye susulur, görmezden gelinir onu anlayalı çok oldu. Ne diyelim başınıza gelene kadar ayağa kalmayacağınız belli.

ÖLÜMÜN HER TÜRLÜSÜNE SUSMAK, GÖZ YUMMAK, GÖRMEZDEN GELMEK İŞLENEN EN AĞIR İNSNALIK SUÇUDUR.

SİZLER DE BU ÖLÜMLERDEN SORUMLUSUNUZ…

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