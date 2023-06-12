Karakuş Öz Yazdı...

Mafoldu gitti ülke. Her köşeden bir yolsuzluk patlıyor. Su yüzüne çıkana kadar neler oluyor neler kim bilir. Para vaat edilen herkes yolsuzluğun kralını yapıyor.

Ne demek ya sınav yapmadan, ders vermeden ehliyet vermek. Trafik kazalarının saat başı yaşandığı bir ülkede bu kadar umursuz ve yasa dışı iş yapmak. İnsanların hayatlarını, hiçe saymak hakkını bu şöför okul ve yetkililerine kim veriyor. Hiç bir şeklide direksiyon bilgisi olmayanlara ehliyet vermek , onları trafiğe salmak ve para uğruna başkalarının hayatlarını umursamamak ne demek.

Ülkede yaşanmayan ne kaldı. Evlerde hint keneviri yetiştirmek mi istersiniz. Marketleri soymak mı istersiniz. Taciz mi tecavüzü mü istersiniz. Kaçak gireni mi çıkanı mı istersiniz. Ev açmak, araba çalmak mı istersiniz. Trafikte her gün kurban mı istersiniz.

Yok yok bu ülke de artık. Açlık başını aldı gidiyor, fakirleşme artık baş gösteriyor. Bozuk ve gerilemiş ekonomi sayesinde insanlar hırsız ve dolandırcı olma , kolay yönden para kazanma yollarına yöneliyor.

Denetimzilik hat safalarda diye diye yaşlandık ama kulaklar hep tıkalı. Ülkede her gün alışık olmayan bu kadar suçun işlenmesi yukardakileri asla rahatsız etmiyor. Onlara dokunmayan yılanlar artık pitona dönüşüyor ve halkı boğmaya başlıyor. Onun parası, bunun amcası, öbürünün babası diye diye askerlikler iptal ediliyor, üniversite mezunları veriliyor, ehliyetler veriliyor, evler tarlalar topraklar peşkeş çekiliyor.

Ülkenin daha iyiye gitmesi için vekile değil, sağlam sözünün eri, makamına yakışır ve görevini yerine tam anlamı ile getirecek yönetime ihtiyaç vardır. Bir vekil olmayınca da ülke aynı , bir tane daha gelince de aynı değişen tek şey makamlarınızda boş kalan bir koltuğun dolması olacaktır. Yoksa ülkenin akıbeti hiç birinizi ilgilendirmiyor. Sınavsız herkes heryerde olabilir. Gram tecrübesi olmayan insanlar olmaması gereken yerlerde görev alıyor. Sağlık sektörü de torpille çalışıyor, eğitim de torpille çalışıyor.

Yakında sahte doktor, sahte öğretmenler de yavaşca su yüzüne çıkar. Artık bu ülkede hiç bir şey sürpriz değil halka. Patlak vermediği sürece on numara olaylar dönmeye devam ediyor. Ülkenin içerisine itildiği, bunalımların haddi hesabı yok. Ekonomi bir yandan, sosyal yaşam bir yandan, eğitim içler acısı. Sağlık ya var, ya yok. Karanlık yollar gibi her olay artık şaibeli ne yazık ki memlekette.

Trafikte onca ölen insanlara sadece rahmet diler geçersiniz. Bile isteye onca insanı sistemsiz ve plansız yollara kurban verdik. Ama hala çare bulunamazken üstüne üstlük hala , yollara ehliyetsiz sürücüler salıyorlar. Nasıl olsa giden gitsin. Mantık ve zihniyet sadece kendine çalışan insanlar , yıkılan yok olan ile pek ilgilenmez. Bu ülkenin sonunu DENETİMSİZLİK getirecek.



Hani ülkenin geleceğini düşünüp durduğunuzu söylüyorsunuz ya çok sayın yetkiler. En basit örneği verelim.

İktisadi ve Mail İşbirliği antlaşmanızda 6 milyar 400 milyon TL'lik hibe yardımın da EĞİTİM ile ilğili tek bir kalem göremedik. Bina yapmak değil marifet. Ama haklısınız nasıl olsa her şey torpille işliyor.

EN ÖNEMLİSİ

SİZLERİN CAHİLE İHTİYACI VAR...

KARAKUŞ