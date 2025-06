Karakuş Öz yazdı...



Dağ yolu… Sadece iki kelime. Ama o iki kelimenin ardında yatan gerçek, bir çile, bir sınav, adeta bir hayatta kalma mücadelesi. Her gün o yolda gidenler için savaş alanı gibi; tek fark, düşman asker yok ama ölüm hep pusuda bekliyor.

Yol Değil, Tuzak

Kıvrım kıvrım virajlar, yamaçtan düşen kayalar,çöküntüyle yarılan asfalt… Bu yolda direksiyonu tutan sadece aracını değil, hayatını da yönetmeye çalışıyor. Direksiyon titriyor, fren tutmuyor, görüş kayboluyor. Bir anlık hata ölüm, bir saniyelik gecikme uçurum. İşte bu yüzden diyorum ki DAĞ YOLU SAVAŞTAN BETER.

SESSİZ KURBANLAR

Kimi zaman bir minibüs devriliyor, kimi zaman bir kamyon uçuruma yuvarlanıyor. “Kaza” deyip geçiyor gazeteler; ama o kazalarda çocuklar, analar, emekçiler yitiyor. Dağ yolunda ölenler savaşta düşen askerden ne farkı var.

Görmezden Gelinen Gerçek

Yıllardır söz veriliyor: “Genişletilecek… Tünel yapılacak… Asfalt yenilenecek…” Ama ne gelen var, ne giden. O yolu kullanan halk yalnız. Her seçimde umutlanıyor, her felakette bir kez daha unutuluyor. Yolda kalan ambulans mı dersin, mahsur kalan okul servisi mi, devrilen gıda kamyonu mu? Bu yol sadece taşıma yolu değil, hayat damarlarından biri. Ve her dikkatsizlikte zlikte, her süratte, her karanlıkta, bir hayat, bir hane zarar görüyor.

Bu Yol Değil, Bu Zulüm

Bir ülkenin refahı asfaltın kalitesinden okunur. Bir halkın kıymeti, ona reva görülen yollarla ölçülür. Eğer bir yol savaştan beterse, orada adalet de, hizmet de, eşitlik de sadece lafta kalmıştır. İktidar oyunlarınız daha önemli. Kendi cep savaşlarınız daha önemli. Yazıklar olsun sizlere.

Çözüm Çok, İrade Yok

Bugün teknolojiyle dağlar deliniyor, okyanuslar aşılıyor. Ama hâlâ bizim bu dağ yolu yapılmıyorsa, mesele kaynak değil, mesele niyet. Bir tünel, bir viyadük, bir düzenli bakım; hepsi mümkün. Yeter ki o yoldan geçenlerin canı “önemli” sayılsın.

Dağ yolları sadece coğrafi değil, aynı zamanda vicdani sınavdır. O yolun hali bir utançtır. Çünkü bir yolu bile düzeltemeyen bir sistem, halkın hayatını ne kadar umursuyor olabilir?

Yani evet…

Dağ yolu savaştan beter. Ama bu savaş halkla değil, ihmal ve vurdumduymazlıkla veriliyor.

Ve bu savaşta kaybeden her zaman “sıradan” insanlar oluyor.

KARAKUŞ