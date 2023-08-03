Konuk yazar Karakuş yazdı...

Gerçekten bu kadar bağıra bağıra halkı soymak, hakkını gasp etmek, alın terini elinden almak başka ülkede yaşanmamıştır , beklemeyin yaşanmaz da. Hoş başka ülkeler de bizi zerre ilgilendirmez.

2 gündür halk kendilerine haksız, hesapsız, soygunculuk dercesine bağlı elektirik faturalarını paylaşıyor. Tutulacak ödenecek faturaları mı onlar? Yandı bitti be insanlar. Artık ipi çekme aşamasına geldiler. Arkalarına bakmadan , kaçıp gitmeye zorlanıyorlar. Cehennemi yaşıyorlar bu ülkede. Tepe de 50 c güneş . Aşağıda alev alev yakan hükümet ve onların icraatları.

YAZIKLAR OLSUN!!!



*Hangi elektirğe bu ZAM?

* Günde 5 saat bölge bölge kestiğiniz elektiriğe mi?

*Peşkeş çekilmiş olan elektiriğe mi ZAM?

*Kw kw altın mı satıyorsunuz yahu siz millette?

*Bu kadar pişkinlik, bu kadar vermeden almak nerede görülmüştür?

*Borç harç, sözleşme imzalayıp boyundurluk altına soktuğunuz elekiriğin zamı mı bu?



NEDİR BEEE O ÇIKARTIĞINIZ FATURLARIN HALİ ÖYLE?..

Devletin bütçe açığını kapatmak için elektirk , su , vergiler ve cezaları mı devreye sokuyorsunuz? 15.750 TL verdiğin emekci bunun 5000 tl'sini elektiriğe, 6000 tl'si ev kirasına verince geri kalanı ile ne yapasını bekliyorsunuz. İlaçı nerede, mutfak masrafı nerede, eğitim masrafı nerede. 8000 TL ENGELLİ MAAŞI verdiğin vatandaşın ne yapacak? Direk ölün diyorlar . Allah belamı versin direk ölün yaşamayın diyorlar.

Yoktur çünkü bunun başka bir açıklaması olamaz da köy meydan'da işte. Nasıl bir yönetmek bu ? Nasıl bir umursamazlık? Nasıl bir insanlar ile dalga geçmek? Nasıl bir yaşam sunma şekli? Nasıl haksızlıklar bunlar? Nasıl bir verip , milyon olarak geri alma hesapları bu yaptığınız? Hangi hane, kaç aile , kaç emekli, kaç yaşlı, kaç engelli, kaç iş yeri, kaç üretici dayanır sizin bu soygunculuğunuza. Başka bir terim bulamıyor. Başka bir anlam yükeleyemiyorum bu yapılanlara.



Bu emekci, bu halk , bu insanlar hayatlarını nasıl idame ettirmelerini düşünüyorsunuz eyy sayın Devlet-i Aliyye büyükleri. Bakın 100 bin TL maaş ile 15.750 TL arasında 84.250 TL fark var. Bu kadar matematik zor olmasa gerek. Zor değil, işinize gelmiyor. Bu sadakaya denk verdiğiniz maaşları, dönüp misli misli insanlardan çatır çatır alıyorsunuz.

Gıdası, eğitimi, sağlığı , sosyal hayatı, elektirği , suyu , absük absük vergiler ile 1 ay boyunca güneşin gözünde dışarıda çalışan, evlere temizliğe giden, el işinde çalışan, yatağa bağlı vatandaşlarımızın alın terini ALIYORSUNUZ.

Yoktur başka yerde, en azından ben görmedim duymadım. Şu an Türkiye'de elektirik kesintisi yapılan zamanları faturalar'dan düşerek insanlara o şeklide beyan ediyorlar. Siz ne yapıyorsunuz? Hem eşektirk yok hemde devasa devasa faturaları vatandaşa kitliyorsunuz. Yazıktır ya bu kadar insana yazıktır. Gece gündüz çalışıp evlat okutmaya çalışan bunca insana yazıktır ayıptır ya.

Daireler'de sırtı kopana kadar hizmet veren, vatandaşın onca derdi ile uğraşan çalışanlara yazıktır. Burada ÖZEL /KAMU ayırmı yoktur bende. Çalışan bu ülkeye emek veren herkes için geçerli. 40 bin TL maaş ile bile bu ülkede, bu yönetim ile, bu zamlar ile başa çıkmak asla kolay değildir.

HEY SAYIN DEVLET BAŞINDAKİ ZATLAR

BURASI KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ...

BU ÜLKENİN HALKI ZENCİ DEĞİL..

BU ÜLKENİN HALKI DOLAR KAZANMIYOR.

BU ÜLKENİN İNSANI BURADA TURİST DEĞİL.



BU ÜLKENİN ENGELLİ VATANDAŞI İNSANDIR.

VEEEE

BU ÜLKENİN KAMUSU DA , ÖZELİ DE ÇOK PİŞMAN...



GEÇECEK , GEÇECEK BU DA GEÇECEK...

KARAKUŞ