En Çok Güneş Alan Ama Neredeyse Hiç Güneş Enerjisini Kullanamayan Ülkemiz

Dünyanın hızla değişip geliştiğini görüyoruz. Ülkemizin içinde bulunduğu coğrafyaya bakıldığında, dünyanın “yatırım yapılabilir” sayılı ülkelerinden biridir. Gerçek ise güneş enerjisinden hiç yararlanamıyor olmamızdır. Avrupa’da Kıbrıs ile eşdeğer ışınıma sahip ülke İspanya ve kısmen İtalya’dır. Güneş enerjisi gelişen teknolojiyle birlikte ısı, ışık ve elektrik üretiminde de kullanılmaktadır.

Neden yerli üretim ?

Yerli, yenilikçi, üretim yaparsak ülke ekonomimizin kalkınmasını sağlamış oluruz. Ülkemiz ölçek bazında üretmesi gereken her şeyi yerli üretmelidir. Üretmediğiniz her şeyi ithal etmek zorundayız ve üretmediğiniz her şey için çok ciddi döviz ödemek zorundayız. Üretimsiz bir ülkenin sürdürülebilir kalkınma şansı yoktur.

Güneşten elektrik üretecek üretim havzasının startını verdik mi ? Ülkemiz 12 ay güneş gören bir ülke. Güneş enerjisinden elektrik üretebiliriz. Ben inanıyorm ki,;

Ülkemiz, güneş enerjisi teknolojilerini dünyada lider ülke konumuna getirecektir.

Üreten Kıbrıs, güçlü Kıbrıs, eğitimi bilgi üreten Kıbrıs, Çiftçinin tarlada çalışıp ürettiği bir Kıbrıs. Düşünce dahil her alanda üreten bir Kıbrıs. En önemlisi sosyal bir devlet. Bu benim sorumluluğum olduğu kadar tek tek hepinizin de sorumluluğudur.

Teknolojiyi ve Güneş’i tüketen değil, üreten ve geliştiren ülke olmak dileğiyle…