Duygu Zengin Paşa'nın köşe yazısı...

Toplumda turizm bilincini geliştirmek, iç turizmi canlandırmak, halkın turizm hareketlerine katılımını sağlamak, turizm ve kültür değerlerini tanıtmak ve turizmi geliştirmek amacıyla, her yıl 15-22 Nisan tarihleri arası “Turizm Haftası” olarak kutlanmaktadır.

Ülkelerin kalkınması ve dünya çapında tanınması için en etkili yol turizmdir. Turizmi etkili şekilde kullanan ülkeler dünya çapında daha bilinir olup, kültürlerini de farklı ülkelere taşıma imkânı bulurlar. Bu nedenle Turizm’in yılda bir hafta da olsa özel olarak ele alınması çok önemlidir.

Ülkemiz hem tarihi güzellikleri, hem doğal güzellikleri ve hem de kültürel zenginliği ile eşine az rastlanır ülkeler arasındadır. Coğrafi konumu, iklimyapısı bitki örtüsü ile zengin bir turizm potansiyeline sahiptir.

Ülkelerin ekonomik kalkınmasında önemli bir görev üstlenen turizm sektörünün gelişmesi sadece ülkemizin değil bölgemiz ekonomisinin daha ileri seviyelere taşınmasına, kişi başına düşen milli gelirin artmasına dolayısıyla da refah düzeyinin yükselmesine büyük katkı sağlamaktadır.

Turizmin 4 mevsime yayılması, çeşitlendirilmesi, geliştirilmesi büyük önem arz etmektedir. Bunun için istenilen seviyeye ulaşması için nitelikli iş gücü istihdamı ve kaliteli hizmetin sunulmasında sektör temsilcileri başta olmak üzere sektörü destekleyen herkese önemli sorumluluk düşmektedir.

Bu düşüncelerle, başta turizm sektöründe hizmet veren tüm kurum ve kuruluşlarımız ile sektör çalışanlarının, Turizm Haftası’nı kutluyor, başarılı ve verimli bir turizm sezonu geçirilmesini dilerim.