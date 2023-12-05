Duygu Zengin Paşa'nın köşe yazısı...

Artık günümüzde yerel yönetimler de ve siyasette bile kadınlarımızı görmenin gururu paha biçilemez.

Keşke bunlar daha fazla olsa...

Herşeyden önce, kadınların ekonomik hayata katılımının engellenmesinin insan haklarına aykırı olduğu unutulmamalıdır.

Hepimiz tarafından bilindiği gibi, kadınlar dünya nüfusunun yarısına yakın bir kısmını oluştursa da, ayrımcılığa uğramakta ve hak ettiği yeri ne yazık ki elde edememektedirler.

Benim için, ülkemizde yönetime atanan,mesleği ne olursa olsun çalışan,emek sarf eden her kadın başarılı ve hepimiz için gurur vericidir...

Kadınların olmadığı bir siyasi ve sosyal yaşamda, toplumsal ilerlemeden söz edilemez.

88 yıl önce seçme ve seçilme hakkına kavuşan Türk kadını, tarihimizde olduğu gibi bugün de destanlar yazmaya devam ediyor.

Mustafa Kemal Atatürk 'ün dediği gibi,

Dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir...

Dünya Kadın Hakları Günü ve Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkı tanıyan yasanın kabul edilişinin 89.yılında, kadının toplumda hak ettiği değeri görmesi için yolu açan Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla anıyorum.

Dünya Kadın Hakları Günü Kutlu Olsun..