Duygu Zengin Paşa'nın köşe yazısı...

Adamız, geçmiş medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir kültür merkezidir. Tarihi ve kültürel değerleri ile ülkemize gelen misafirlerin ilgisini çekmekle birlikte, doğal ve eşsiz güzellikleriyle dikkat çekmektedir. Ülkemizin taşıdığı bu potansiyeli öncelikle korumayı amaçlayan, sosyal ve ekonomik fayda sağlayacak uygulamalar üretecek araştırmalar yürütmeli ve sonuçlarından yararlanmak ve bu eşsiz güzelliklerin korunarak turizme kazandırılması gerekir. Ulusal ve uluslararası alanda tanıtmak için çalışmak gerekir. Dünyadaki sayılı sulak alanlarda konaklayan göçmen flamingo kuşlarının bu yılki uğrak yeri yine Gazimağusa'daki Gülseren Göleti oldu. Daha da büyüyerek muhteşem bir görünüme bürünen gölet, şu günlerde birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Flamingo ve nesli tükenmekte olan tepeli pelikanları herkes görmeli. Doğal zenginliklerimizi korumanın yanı sıra turizme kazandırılması ve aynı zamanda turizm bölgesi olarak kazandırılması gerektiğini düşünüyorum.