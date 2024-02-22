Bazı acılar vardır,anlatılmaz.

Bazı yollar vardır, gittikçe bitmez. İnsana zulüm gelir...

Bugün, çok kıymetli abimiz, babamız, kardeşimiz , canımız hayata veda etti.

Aslında hayata değil, ardında kalan onlarca sevenini gözü yaşlı arkada bıraktı...

Yufka yürekli Yunus abimiz her zaman işine imzasını atan, halkını seven, selamını eksik etmeyen, en önemlisi de gülümsemesini kimseden eksik etmeyen insandı. Kendi gitti ama iyi niyetin, samimiyetin, güler yüzün, esnaf olmanın, insanları ne denli etkilediğini; insan olarak bunlara ne çok ihtiyaç duyduğumuzu bize hatırlatmayı ihmal etmedi Yunus Zengin. Tek bir kalp dahi kırmadan, beyefendi ve nazik duruşunu bir gün olsun bozmadan bu hayattan geçip gitti.

Bizler ne kadar gurur duysak azdır, böylesine büyük bir sevgi ve saygı herkese nasip olmaz.

Yattığın Yer Nur, Mekânın Cennet Olsun.

Toprak,seni hiç incitmesin...

Halk en çok seni sevdi...