Duygu Zengin Paşa'nın köşe yazısı...

Hayatımızda büyük bir öneme sahip olan kadınların ne kadar önemli ve değerli olduğu 8 Mart tarihinde herkesçe dillendirilir. Elbette ki kadınlar her dönem için çok değerli ve önemli varlıklardır.

Artık günümüzde yerel yönetimler de ve siyasette bile kadınlarımızı görmenin gururu paha biçilemez.

Keşke bunlar daha fazla olsa...

Herşeyden önce, kadınların ekonomik hayata katılımının engellenmesinin insan haklarına aykırı olduğu unutulmamalıdır.

Hepimiz tarafından bilindiği gibi, kadınlar dünya nüfusunun yarısına yakın bir kısmını oluştursa da, ayrımcılığa uğramakta ve hak ettiği yeri ne yazık ki elde edememektedirler.

Benim için, ülkemizde yönetime atanan,mesleği ne olursa olsun çalışan,emek sarf eden her kadın başarılı ve hepimiz için gurur vericidir...

Kadınların olmadığı bir siyasi ve sosyal yaşamda, toplumsal ilerlemeden söz edilemez.

Mustafa Kemal Atatürk 'ün dediği gibi,

Dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir.

Kadının toplumda hak ettiği değeri görmesi için yolu açan Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla anıyor, bütün kadınlarımızın Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum.