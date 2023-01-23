Konuk yazar Karakuş yazdı...

ENGELİ VATANDAŞIN MAAŞI İLACINA YETMİYOR.

KALDI Kİ HAYATINI İDAME ETTİRMESİ BİR MUCİZE...

Ülkenin her yenı her kesimi alev topu gibi. Asgari maaşın zavallı boyutunu büyük bir başarı ve ihtişam ile ilan edildiği ve bir kaç güne kadar vatandaşın, eline geçmesi geçtiği gibi de bitmesi ile başlıyor sefaletin bilmem kaçıncı senfonisi.

Bu kadar emekcinin içerisinde bir de madalyonun diğer yüzü var.

ENGELİ VATADANDAŞLARIMIZ İNSANLARIMIZ.

Farklı kamu görevlerinde iş görebilir sınıfında olan vatandaşlarımız da var. Normal bireylerden farkları tabi ki yok. Fakat yüzdelik olarak %40 oranının altında engelli olan bu vatandaşlarımızın aldığı maaşlar da onlara yetmiyor. Neden?...

Çünkü giderleri normale göre çok daha fazla oluyordur.

Şimdi sayın yetkiler gelin hep birlikte çok basit bir hesap yapalım.

Ayrıca bu yeni asgari ücret üzerinden olan hesaplama..

*18 yaşından küçük %40 engeli bir bireyimiz yani sizin bizim vatandaşımız asgari ücrettin %40 oranını alıyor.

Türkçe meali: 4720 tl

Yani naparsan yap...

*18 yaşından büyük %60 engeli bir bireyimiz , hani tüm engeline rağmen vatandaşlık görevini yapıp sizlere oy vermiş ya. İşte tam o vatandaşımız asgari ücretin %50 oranını alıyor.

Türkçe meali: 5800 tl

Yani bize ne sizden...



*Evli ve eşi çalışmayan engeli bir başka vatandaşımız %70 ve üstü engeline rağmen aile kurmak ve hayata tutunmak isteyen bu insanlarımıza asgari ücretin %70 oranını alıyor.

Türkçe meali: 8260 tl

Yani bize ne senin yaşamından, hayallerinden, ailenden..



Bir de tamamen yatağa bağımlı olan bireylerimiz , halkımız, insanımız var. Bin çeşit ilaç ihtiyacı, türlü türlü makine ihtiyacı, yazmaya elim varmıyor ama gerçekler göz ardı, halı altı yapamıyoruz. Bir de durumundan dolayı altına bezini, ağzına ilacını, burnuna oksijenini, fizik tedavisi için cihazına ihtiyaç duyuyor.

Bir paket bez 600 TL. O da ebat ve adetine göre değişiyor. Alınan ilaçlar aldıkları maaşların kat be kat üstünde. Elzem olan, yaşamları için, nefesleri için gerekli olan cihazlar 4 asgari ücret değerinde. Durumu ayan beyan belli olan ve buna rağmen canla başla çalışan , ailesini ve kendini geçindirme savaşı verenlerin aldıkları bu maaşlar ile zorun da zorunu yaşıyorlar ama seslerini çıkartamıyorlar. Hoş konuşsalar kim dinleyecek.

Aldıkları gibi geri devlete veriyorlar. Bu kadar sağlık için gideri olan bu insanlarımızın, ne yiyip ne içtiği hayatlarını nasıl idame ettirdiği hiç düşündünüz mü? Tonlarca ilac ve milyonlarca harcamalarından geriye ne kalıyor sizce size soruyoruz zengin banker yetkiler?

*O toplantı masalarına oturup asgari ücret tespit aşamlarınızda engeli bir vatandaşımızı da masaya çağırmak onlara da nasıl yaşadıklarını sormak hiç aklınıza gelmiyor mu?

*O masaya sosyal yardım maaşı alan vatandaşımız çağırıp kardeşim aldığın 3 kuruş ile nasıl yaşıyorsun diye sormak aklınıza geliyor mu?

Bu kesimlerin aldığı sadakalar ile nasıl yaşamalarını bekliyor , hangi mantık ile bunun normal bir maaş olduğunu düşünüyorsunuz. İnan ki bizleri de bu yönünüz düşündürüyor. Kalem kalem size bir engeli vatandaşın giderlerini yazarız fakat siz bunları da görmezden ve duymazdan gelirsiniz.



BİR SON DAKİKA HABERİ...

Engeli vatandaşlarımızın maaşlarında iyleştirme yapılacakmış. Onun da hesabı ortada biliyorsunuz. Buna rağmen bu kadar zam furyası içierisinde , yapacağınız iyileştirmenin de bir faydası olmayacak gerçeğini nasıl kapatacaksınız. Daha insanların ellerine sözüm ona size göre mükemmel, ama bizlere göre 3 kuruşluk zamlı maaşları geçmeden , başladı zamların yarışı.

Trafik cezaları bilmem kaç katı kadar olacakmış.. Yıllarca cezalar kestiniz memlekete, tarfik kazasından ölenler normal ölümlerden çok fazla. Hemen akabinde akar yakıta zam. Sömestr tatili sonrası eğitim kim bilir nasıl seyredecek.

Anlayacağınız sizler Sayın yetkiler. Maaş zamı öncesi önce listenizde hayat pahalı yapma zamlarınız vardır. Sonra 3 kuruş ile ara kapatmaya çalışıyorsunuz. Yazık ki ülkenin vatandaşı , genç, yaşlı , engelisi her kesimi o kadar çok mahkum ediyorsunuz ki, ilkokul çocuklarının bile sizlere gram güveni kalmadı.

Acil ekonomik paketleriniz, küçük ve orta hali işletmelere destek. Yoksul vatandaşına insana yaraşır destekler. Okutulamayan çocuğuna eğitim desteği. Sağlık alamayan vatandaşına sorgusuz sualsiz sağlık vermek. Uçak yerine toplu taşımacılık, gemi yerine yol ve aydınlatma. Gereksiz fuzuli koltuk konforlarınız yerine sorunsuz ve ucuz elektirik. Yapabilmiş olsaydınız YÖNETİYOR olacaktınız.



1452 milyar nüfüsü olan Çin halkına her haneye istisnasız ekonomik çıkmazdan dolayı paketler destekler yapıyor. Sizler burada bir avuç insana doğru ve haklı yaşamam vermiyor ama yönetiyoruz diyorsunuz.

Engeli vatandaşlarımızın normal vatandaşlardan daha fazla gideri olduğunu. Özellikle sağlık konusunda daha çok yardıma ihtiyaç duyduğunu. Hayatının büyük bölümünün sağlık giderleri ile dolu olduğunu anlamanız için, azcık durup bir bakmanız gerekiyor. Hükümet Edenler sizler bu vatandaşlarımızı çok daha yakından takip edip her şartta yardım yapmakla görevlisiniz.



Hep bana hep bana diyerek bir gün geldiğiniz yere gitmek zor olmayacak. Tok açın halinden anlamaz diyeceğiz de artık sayenizde tok olan da kalmıyor ülke de. Bir anlaşılmazlığın içinde yol alıp gidiyoruz.



Söylenenler ile yapılanların tezat olduğu bir ülkede ayakta durmaya, yaşamaya, insan olabilmeyi yürütmeye çalışan yediden yetmişe kim varsa hepsi en büyük cevabı yerinde ve zamanında verecektir.

Bu gün elin , ayağın turuyor gözün görüyor olabilir. Ama UNUTMAYIN bir saniye içinde şattlar eşitlenebilir..

ADALETİ ÇİĞNEYEN DEVLET ADAMLARINI CEZALANDIRMAYAN MİLLETLER ÇÖKMEK ZORUNDADIR..



KARAKUŞ