Konuk yazar Karakuş yazdı...

Ne bitmez çilesi varmış bu vatandaşlarımızın. Gerçekten her yeni günde, ülkede gördüğümüz manzaralar karşısında yok ya ŞAKA falan bu herhalde diyoruz.

Şimdi şu manzaralara bir bakın. Bir kere çadır olduğuna ıspat ve şahit gereken bu bez parçalarını almışlar, eğitim yuvalarının içerisinde tatbikat yapılacak havası ile kurup eğitim vermeye başlanıyor. İki tarafı açık , hoş kapatsan da bir şey değişmeyen simsiyah tünel görünümlü bez parçaları içerisinde eğitim vermek ve almayı bekliyorlar.

Okulların riskli olduğu açıklaması sonrası derme çatma çadır kurup var olan mükemmel eğitimde hız kesmemek için çok büyük bir başarı öyküsü yazmışlar edaları ile çocukları sersem sepet ediyorlar. Bunun yanı sıra onları korkutmak da cabası. Deprem korkusunu bire bir onlara yaşatıyorlar.

Kaş yapalım derken göz çıkartmak bunun adı ki devletin en başaralı olduğu şey bu zaten. Eğitimi vermek ve almak için asla uygun olmayan , hiç bir okul araç gereçin kullanılması mümkün olmayan İZCİ KAMPI misali olan bu manzaralardan bizler utanıyor çocuklar için ise üzülüyoruz.



Yazıklar olsun binlerce kez yazıklar olsun.

Alınan dünyalar kadar vergiler nereye gidiyor. Bu ülke de yaşayan herkesten söke söke vergiler alınıyor. O çadır içerisinde eğitim görecek çocuklarımızın aileleri de bu vergileri ödüyor. Ama gelin görün ki çocuklar dışarıda tabiri caize sokakta eğitim alıyor. Yok arkadaş yok bir tane düzgün tutulur , takdir edilir , hem fikirli hiç bir yaptırım yapılamıyor yapmıyorlar bu ülke de.



*Havaların tıpkı devlet gibi ne yapacağı, nasıl olacağı belli olmayan şu sıralarda bu gün yağan yağmur sonucun da o çocukların hali ne olur hiç düşündünüz mü?…

*Riskili olan okulları yıkıp tamir edip hatta yeniden inşaa etmek için paranız mı yok?…

(YOK ÇÜNKÜ CEPLERİNİZ DOLMALI ÖNCE)

*Diğer okulların sağlamlığı söz konusu ise eğer bu çocuklarımızı neden başka okullara tahliye edemiyorsunuz?…

*Bir hadise yaşanması durumunda halkın kendisine sahip çıkılamayacağını bu şekilde anlattığınızın farkında mısınız?…

*Sizin torunlarınızın o çadırlarda eğitim almasına gönlünüz razı gelir miydi?…

*Okullar 2 ay sonra tatil olur nasıl olsa diyerek yaz tatilinde de cırcır böceği gibi ense yapıp bana ne diyecek misiniz?…

(İLLA Kİ)

*İnsanlar evlatlarını çatır çatır eğitim parasını ödeyip karşılığında aldığı gördüğü hizmet bu mu? Devlet olarak bu kadar mısınız?…

*Hadise karşısında hastanelerde olanların akıbeti ne olur?…

*Ameliyat ve doğumlar o konserve kutusu görünümlü bez parçaları içerisinde mi gerçekleşecek?…



Her alanda sıfır güven ile yaşıyor bu halk ülkede. Hiç bir zaman değer görmeyen soyulup hakkı yenilen bu insanlar evlatları söz konusu olunca faklı davranacaklarını da bilmenizi istiyoruz. Bunlar hep yazılıyor hanelerinize bugünlerin yarınları da vardır. Hiç bir şey unutulmaz gün gelince (NE VERMİŞŞSENİZ ELLERİNE O SÖYLENECEK YÜZLERİNİZE).

1 yıl sonra yaraları sarılmış eskiden daha sağlam ve güzel olacak olan 10 İlin geldiği noktada bizim hala taş taş üstüne komadığımız hiç bir şeyin güvende olmadığı ortada olacaktır. Her konuda 10 yıl geriden geldiğimiz bir ülke olarak geç kalınmışlıkla ve sahipsizlikle yaşayıp göçüp gitmeye mahkumuz.

Halkın bu derme çatma çadırların kurulumundan anladığı şu ki yarın her hangi bir hadise karşısında tek başına yapayalnız olacağıdır. Zaten çadır stoku olmayan, olsa da bu şekilde 3 insanın içerisinde zor yaşayacağı yaşasa bile soğuktan veya sıcaktan içinde durmayacağı ayan beyan belli oldu. Bu kadar değersizleştirilmiş olması bu halkı ileride ne yapması gerektiği konusunda iyice düşünmesine zaman bırakıyor.

Ülke de olması şart olan hiç bir şey yok. Olmaması veya aciliyet sırası en sonlarda olan her zıkkım uygulanmaya koyuluyor. Herkes Mersin’e biz milat öncesine . Çadırlarda eğitim gören çocuklarımız da var edildi. Yarın sokaklarda doğumlar da gerçekleşir. Hele şu depremzedelerin bir korku filminden çıkıp öbürüne gelmeleri. Nerden baksan tutarsızlık nerden baksan tutarsızlık nerden baksan AHMAKÇA…



Şu durumda

LEFKOŞA İÇİN ACİL TOPLANAMA ALANI

KÜLLİYE OLSUN DİYELİM Mİ?…



NE DE OLSA HER ŞEKLİDE ÖNÜ ARKASI İÇİ DIŞI SAPASAĞLAM TEK BİNA ORASI …

KARAKUŞ