Karakuş Öz yazdı...

Gece saatlerinde Hamitköy üst çevre yolundan geçen herkesin fark ettiği bir gerçek var. Yol zifiri karanlık. Sokak lambası yok, yön levhaları zor seçiliyor, bazı yerlerde yol çizgileri silinmiş durumda. Ancak tüm bu tehlikeli koşullara rağmen, o yolun bir yerinde dikkatle gizlenmiş bir hız kamerası bulunuyor. Her geçişimde gülüyorum. Güvenlik için mi buradayız, ceza kesmek için mi?

Karanlıkta yol almak kaza değil, İhmaldir.

Aydınlatılmamış bir çevre yolu sadece konfor değil, doğrudan bir güvenlik sorunudur. Karanlıkta yolda ilerleyen bir sürücünün görüş alanı daralır, tepki süresi uzar ve kazaya açık hale gelir. Yol kenarında yürüyen bir yaya, aniden çıkan bir hayvan, ya da bir çukur bile faciaya neden olabilir. Üstelik bu durum, her gece, her gün tekrar ediyor. Anlaşılan sayın yetkililer o yolu pek kullanmıyorlar.

İronik olan ise, ve beni deli eden şey yolun güvenliği için atılması gereken ilk adım olan aydınlatma yapılmamışken, sürücüleri cezalandırmak üzere bir hız kamerasının yerleştirilmiş olması. Üstelik çoğu zaman tabela bile olmadan, aniden ceza yazan bir sistemin varlığı, bu uygulamanın amacının önleyici değil, gelir odaklı olduğunu düşünmeden edemiyorum bu kadar da içim pis işte .

Eğer gerçekten amaç trafik güvenliğini sağlamaksa, ilk yapılması gereken şey, yolun aydınlatılmasıdır. Ardından net trafik levhaları, yönlendirmeler ve yol çizgilerinin düzenlenmesi gerekir. Sürücüler ancak bu koşullar sağlandıktan sonra hız konusunda daha bilinçli hale getirilebilir. Sadece cezayla değil, bilinçlendirme ve doğru altyapıyla güvenli sürüş teşvik edilir.

“Karanlıkta kaza yapmamız mı isteniyor?”, “Yolun güvenliği umursanmıyor, sadece ceza yazılıyor” ne düşünelim Allah aşkına biri bize bir söylesin zahmet ol ayacaksa.

Hamitköy üst çevre yolu, sadece bir ulaşım güzergâhı değil, her gece yüzlerce insanın can güvenliğiyle ilerlediği bir hattır. Oraya bir kamera koymadan önce bir sokak lambası koymak, önceliğin ne olduğunu gösterirdi. Çünkü karanlıkta hız sınırı aşmak bir tercih değil, bazen bir hayatta kalma refleksidir.

BU YÜZDEN SORUYORUZ

IŞIK NE ZAMAN GELECEK???

KARAKUŞ