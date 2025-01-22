Bir kazanın ardından suçlu ararken, genelde dikkatsiz sürücüler, yetersiz sürüş becerileri veya talihsiz rastlantılar suçlanır. Ancak, bu kayıpların daha derin bir sorumlusu vardır. Yıllardır kapkaranlık, asfaltsız ve levhasız yollardır . Bu yollar, yalnızca kazaların sebeplerinden biri değil, aynı zamanda insan hayatına mal olan sistematik ihmallerin bir yansımasıdır da aynı zamanda.

Yolların karanlık, bakımsız ve rehbersiz olması, kazalara davetiye çıkaran başlıca nedenlerdir. Karanlık yollar, hem yayaların hem de sürücülerin görünürlüğünü azaltır, böylece kazaların önlenmesini neredeyse imkansız hale getirir. Asfaltsız yollar, özellikle yağışlı havalarda kaygan ve tehlikeli bir hale dönüşür, araçların kontrolünü zorlaştırır. Levhasız yollar ise sürücüleri yönsüz bırakı, hız sınırları, tehlikeli dönüşler veya yol çalışmaları gibi kritik bilgilerden mahrum kalan sürücüler, kaçınılmaz olarak kazalara sürüklenir.

Bu tür altyapı eksiklikleri, yalnızca bir mühendislik problemi değil, aynı zamanda yönetimsel bir sorundur çok sayın YETKİLİLER. Yerel ve ulusal otoriteler, yolların güvenliğini sağlama konusunda yetersiz kaldığında, aslında doğrudan insan hayatını tehlikeye atmış oluyor bilmiyorsanız öğrenin. İyi bir yol yalnızca asfalt dökülmüş bir yüzey değil, aynı zamanda güvenlik standartlarına uygun, aydınlatılmış ve rehberlik sağlayan bir sistemdir. Her yer yama yama gidiyor. Bu standartlara uyulmaması, kazaların önlenebilir olmasına rağmen gerçekleşmesine yol açar. Bir tane trafiğe uygun ve o standartlara uygun yol gösterin bize.

Suç Kimin mi?

Bu insan kayıplarının suçunu yalnızca sürücülere, yayalara veya araçlara yüklemek hem büyük bir haksızlık , hemde yönetimsizliktir. . Asıl sorumluluk, bu yolların mevcut durumuna göz yuman ve iyileştirme çalışmaları yapmayan yönetimlere aittir. Bir yolun karanlık, asfaltsız veya levhasız olması bir tesadüf değil, açık bir ihmalin sonucudur. Ve bu ihmalin bedelini, can kayıplarıyla ödeyenler toplumun bireyleridir.

Sorumluluğu kabul etmek ve harekete geçmek sizin GÖREVİNİZDİR HÜKÜMET EDENLER VE ETTİĞİNİ İDDİA EDENLER…

Acil Aydınlatma Çalışmaları yapmalısınız. Yolların aydınlatılması, kazaları azaltmada kritik bir rol oynar. Enerji verimli ve dayanıklı aydınlatma sistemleri kurulmalıdır. Aynı zamanda asfaltlama ve düzenli bakım yaptırmalısınız. Asfaltsız yolların hızla asfaltlanması ve düzenli olarak bakımının yapılması, kazaların önüne geçer. Bununda bilmeniz gerekiyor sorumlu bakanlıklar olarak.

Levhaların yerleştirilmesi , Yönlendirme ve uyarı levhaları, özellikle tehlikeli bölgelerde bir zorunluluktur. Hangi yerlerde bunu gördük. Hiç bir yerde…. Bu levhaların eksikliği, ciddi kazalara neden oluyor. Ama ne yazık ki hala şöför hatası diyorlar başka da bir kurtuluşları olmuyor. Hesap verebilirlik, yerel yönetimler, yolların bu durumu hakkında hesap vermeli ve çözüm süreçlerini şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşmalıdır.

Kapkaranlık, asfaltsız ve levhasız yollar, insan hayatlarını tehlikeye atan sessiz katillerdir. Ancak bu yolların varlığını sürdüren, onları görmezden gelen veya iyileştirme çalışmalarını erteleyen sistemler, bu kayıpların asıl suçlularıdır. Suçluyu dışarıda aramaya gerek yo, bu ihmaller, doğrudan yetkililerin ve yönetimlerin sorumluluğundadır. İnsan hayatı, ihmale kurban edilemeyecek kadar değerlidir ve bu sorunların çözümü ertelenemez. Aksi halde, bu yolların suç ortaklığında daha fazla hayat kaybedilmeye devam edecektir.



HALA KAPKARANLIK YOLLARDA KAYIP ETİĞİMİZ İNSNALAR İÇİN SEBEBİNİ GÖZDEN GEÇİRMEMİZİ İSTİYORLAR…



BU KADAR GÖRMEMEZLİKTE, İNSAN HAYATINA VERİLEN DEĞERİ GÖZLER ÖNÜNE KOYUYOR…

