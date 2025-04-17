Her ne kadar bu ülkede sex işçiliği yasak olsa da , gece kulüpleri sosyal hayatın dinamik bir parçası olmasının ötesinde, ekonomik ve psikolojik baskıların yoğun yaşandığı ortamlardır. Özellikle, bu mekanlarda çalışan kadınlar, çoğu zaman işlerinin gerektirdiği dış görünüş ve davranış standartlarının ötesinde, sistematik sömürü, taciz ve baskı gibi sorunlarla karşı karşıya kalıyorlardır. Bu durum, bazı vakalarda, kadınların intiharı kaçış yolu olarak görmelerine zemin de hazırlıyor.

Gece kulüplerinde çalışan kadınların, çoğu zaman işverenleri veya aracılar tarafından sistematik sömürüye maruz kaldıklarını hepimiz biliyoruz . Bu durum düşük ücret, aşırı çalışma saatleri, maddi borçlandırma, hareket özgürlüğünün kısıtlanması ve hatta bazı vakalarda pasaport ve kimlik belgelerinin el konulması gibi yöntemlerle de ispatlanmıştır. Böyle sistematik baskı, kadınların özgüvenini zedelerken, umutsuzluk, yalnızlık ve çaresizlik hissiyle birleşerek psikolojik travmaların sonu intihar ile sonuçlanabiliyor.

Kulüplerde çalışan kadınlar, sürekli baskı ve sistematik sömürü altında yaşamayı deneyimledikçe, gelecekleri için umutlarını yitirir hale geliyor. Hayatlarının kontrolünü ellerinde tutamadıklarını düşünen bireyler arasında, intihar kimi zaman en kolay kaçış yolu olarak algılanıyor. Bu durum, bir yandan kişisel acının dindirilmesinde bir çıkış kapısı olarak görülürken, diğer yandan yaşanan travmaların derin olduğunu bizlere gösteriyor.

Tek kelimle ile YAZIK…

Bu şekilde bu yollarda çalıştırılmaya zorlanan kadınlar , çoğu zaman yasal koruma mekanizmalarından tamamen yoksun bırakılıyor. İş yerinde yaşanan taciz, şiddet ve sömürü vakalarına yönelik yasal düzenlemelerin eksikliği ne kadar da hissediliyor değil mi bu tür patlaklar verince. Mevcut kuralların etkin biçimde uygulanmaması, kadınların savunmasız kalmasına neden oluyor. Bu eksiklik, mağdurların adalet arayışını kısmen de olsa imkansız hale getirmekle birlikte umutsuzluğu ve intihar riskini de artırıyor.

Çok sayın yetkililer, gece kulüplerinde çalışan kadınların yaşadığı travmaların ve sistematik baskıların giderilmesi, yalnızca bireylerin değil, toplumun genel refahı açısından da elzemdir. Toplumsal duyarlılık ve sağlam politika adımları, intiharı herkes için kaçış yolu olmaktan çıkarıp, yaşamın değerinin yeniden kavranmasına vesile olabilirsiniz. Yazıktır , günahtır , insanlığa sığmayan bir olaydır. Neler neler yaşanıyor o duvarlar arasında bilinmiyor.

BİR KEZ OLSUN ALACAĞINIZ VERGİYİ DEĞİL

İNSANLARIN HAYATLARINI NASIL KORUR, KURTARIRSINIZI DÜŞÜNÜNÜZ.