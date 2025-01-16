Her gün haberlerde “genç bir insan daha hayatını kaybetti” başlığıyla karşılaşıyoruz. Spor yapan bir gencin aniden yere yığıldığı, uykusunda hayatını kaybeden bir insanı, misafirlikte hayatını kaybeti haberini okuyoruz. Kalpler duruyor, yaşamlar bir anda sona eriyor. Ancak asıl durup düşünmesi gerekenler, bu durumun sorumluluğunu taşıyan yetkililer değil mi? Bu genç ve ani ölümler sizleri rahatsız etmiyor mu?

Bir nesil sessizce kayboluyor görüyor musunuz ? Genç yaşta meydana gelen ölümler, sadece bireyin değil, toplumun geleceğini de derinden etkiliyor. Bu gençler, bu ülkenin yarınlarıydı. Her biri bir hayali, bir amacı ve bir katkı potansiyeliyle dünyaya gelmişti. Ancak bu ölümler, bizlere sadece bireysel trajediler değil, aynı zamanda toplumsal bir alarm veriyor. Sağlık sistemimizde mi bir sorun var? Önleyici sağlık kontrollerimiz eksik mi? Yoksa gençleri kuşatan stres ve baskılar mı onları bu noktaya getiriyor?

Nedenleri araştırmak için ne yapılıyor sayın yetkiler ? Bu gençlerin ani ölümlerinin ardında birçok neden yatıyor olabilir mi? Kalp rahatsızlıkları, genetik hastalıklar, yoğun stres, kötü yaşam koşulları, yetersiz sağlık taramaları… nedir bunın sebebi? Bu durumlar neden önceden tespit edilemiyor? Aileler çocuklarını toprağa verirken, bu ölümlerle ilgili ne tür araştırmalar yapılıyor? Verilerin toplanması, analiz edilmesi ve çözümler üretilmesi konusunda hangi adımlar atıyorsunuz?

SÖYLEYİM Mİ? KOSKOCA BİR HİÇ…

Bir diğer boyut, gençlerin maruz kaldığı stres. Eğitim sistemimiz, gençleri rekabet odaklı bir yarışa sokuyor. Gelecek kaygısı, ekonomik belirsizlikler, sosyal medya baskısı derken, gençlerin psikolojik sağlığı giderek kötüleşiyor. Bu baskılar, fiziksel sağlıklarını da etkiliyor. Peki, gençlerin bu yüklerle başa çıkabilmesi için yeterli destek mekanizmalarını kurdunuz mu? HAYIR

Sağlık alanında yapılan önleyici çalışmaların yetersizliği de bu tabloyu ağırlaştırıyor. Çocuklar ve gençler, düzenli sağlık taramalarından geçiyor mu? HAYIR Genetik yatkınlıklar, kalp rahatsızlıkları gibi potansiyel riskler erken tespit ediliyor mu? HAYIR … Sporcuların sağlık kontrolleri ne kadar titizlikle yapılıyor? BİLİNMEZ…Bu soruların cevabını bilmek, hayat kurtarabilir. Ancak yaşanan olaylar, bu konuda ciddi bir eksiklik olduğunu gösteriyor. Gitsin gün gelsin maaş. Ölenler ölür kalan sağlar ile devam.

Bu ölümler sadece birer istatistik değil. Her biri bir ailenin yıkımı, bir toplumun kaybıdır. Bu gençlerin hayatlarını kaybetmesi, sadece ailelerin değil, bir bütün olarak hepimizin vicdanını sızlatmalıdır. Sayın yetkililer, bu olaylar karşısında sessiz kalmak, görmezden gelmek, çözüm üretmemek bir tercih olmamalıdır. Artık önleyici sağlık hizmetlerinden, eğitim sistemine kadar her alanda somut adımlar atmanın zamanı gelmedi mi?

Bu gençlerin ani ölümleri, hepimizi sarsmalı. Yetkililer, bu ölümleri sadece haberlerde görmekle yetinmemeli, nedenlerini bulup çözümler üretmelidir. Unutmayalım ki bu ölümler, toplumun geleceğini ellerimizden çekip alıyor. Her kaybedilen genç, bir ülkenin potansiyelinden eksilen bir parça demektir.

SEÇİMLERİNİZE, RANTALRINIZA, ÇIKARLARINIZA VERDİĞİNİZ DEĞER VE ZAMANI SİZLERİ O KOLTUKALRA TAŞIYAN VATANDAŞINIZA VERMİŞ OLSAYDINIZ BU KADAR İNSANIN ÖLÜMÜ ÖNELENİRDİ.

HALA SAKLAMA, HALA ARAŞTIRMADAN KAÇARAK ONCA İNSANIN GECEDEN SABAH’a HAYATLARINI KAYBETMELERİNE SEYİRCİ KALAN BİR YÖNETİMLE YAŞIYORUZ.

HERKES KENDİ SAĞLIĞINDAN SORUMLU BU ÜLKEDE .

ÇÜNKÜ NE YAZIK Kİ NEDEN ÖLDÜĞÜMÜZÜ SÖYLEYECEK TEK YETKİ MERCİSİ YOK…