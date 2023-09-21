Karakuş'un köşe yazısı...

Bir sandviç 60 TL' miş. Bir simit 20 TL' miş. Hale bakar mısınız? Vatandaş bu ekonomik krizde çocuğunu okula zar zor göndermeye çalışıyorken, bir de şimdi sabah ayrı harçlık ,öğle sonu ayrı harçlık derdine düşüyor. Okul'da satılan ürünler sanırsınız ki restaurant yemeği. Nedir be o satış fiyatları öyle. Küçük çocuklara bir sandviç 60 TL. Simit simit olalı böyle fiyat görmedi 20 TL. Yok arkadaş acayip ayar oldum bu fiyatlara.

Okul kantin işletmecileri sizleri de anlamaya çalışıyoruz. Evet haklısınız her şey pahalı, her ürün ateş pahası sizler de ekmek parası için çalışanlarsınız. Sizleri bu yazımdan tenzih ediyorum.. Benim asıl derdim devletin eğitim bacağını işgal eden makamcıların, bu denli umursuz vede düşüncesi plansız uygulamaları. Yahu senin vatandaşın üç kuruş maaşa mahkum edilmişken, bir ailde 3 bazen 5 çocuk varken, eğitim masrafları anneleri, babaları aşıyorken neyine güvenerek TAM GÜN EĞİTİM diyorsunuz???

Sabah teneffüste bir lokma yiyecek, maddi gücü yetişmeyen ailelerin çocukları varken, öğle sonu bu çocuklar aç aç eğitim mi görecekler? Hepsini geçtim ya bana bi aile gösterin ki asgari ücret ile hem evlat okutacak, hem evin geçimini sağlayacak, hem sağlığına, hem de sabah öğle harçlık verecek. Hadi gösterin, hadi söyleyin ki evet asgari ücretli aileler hepsine yetebilir.

Akıl mantık bir kere almıyor. O çocuk (lar) okullarda aç durarak eğtim nasıl alacak. EVET YA EVET o sandviçi, o simiti alamayacak milyon tane çocuk var. O eğirmi bile zorlanarak almaya çalışan onlarca ÇOCUK var. Stersli, mutsuz, üzgün bir çok aile var. Komşusunun eskisini evladına giydirip okula gönderenler var. Bankalara borçlanıp evladının eğitimine , geleceğine yatıran aileler var. Boğazından kesip , ekmeğin sayısını düşürüp çocuğuna harçlık vermeye çalışan aileler var.

Hiç bir şekilde devlet yardımı olmadan , eğitim vermek ve üstüne üstlük de zoraki şarlı aileri bunaltarak her şeyi istiyorlar. Yok kaban 700 TL, yok eşofman takım 600 TL, yok kısa t-shirt 350 TL. Hiç biri yetmez gibi bir de çocukların boğazından geçecek iki lokma ekmeği de dünya parasına sayıyorlar. Devlet dediğin eğitimde varını yoğunu ortaya koyar. Devlet dediğin, her çocuk için o saçma izaz ikramlar yerine yardımlar yapar. Devlet dediğin, dış temsilcilik gereksizliğinden vazgeçip, varını yoğunu, eğitime, geleceğe yatırır. Yok öyle sağdan soldan borç harç ile...

Yiyecek ihtiyacını karşılayamayacak çocuklar için bütçe çıkaracaklarmış. O zaman işiniz bayağı zor. Çünkü sizin torunlar, çocuklar hariç bütün çocuklar yiyecek ihtiyacını karşlayamayacak durumdalar. Sizlerin sayesinde yine tabi ki. Tüm çocuklar için, eğitim için canla başla çalışmanız yerde her şeyi ailelerden bekliyorsunuz. Tam gün eğitime hazır olmayan bir develer sırf emir bu şeklide diye, üç kuruş maaş verdiğiniz vatandaşı kan ağlatıyorsunuz. Yazık ki ne yazık!!!

Anladık cahil insan daha çok işinize yarar. Kandırması kolay olur. Fakat şunu bilin ki sayın eğitim bacağı sorumluları , bu ülkenin vatandaşı sizlerin tüm cabalarına rağmen, hazırlıksız TAM GÜN EĞİTİMİNİZE rağmen, o AÇILMASI BİLE YANLIŞ OLAN KİTAPLARINIZA rağmen, o aldıkları ÜÇ KURUŞ ASGARİ ÜCRETE rağmen

ÇOCUKLARINI KENDİ İMKANLARI İLE OKUTACAKLARDIR.

SİZLER DE BOŞA İŞGAL ETTİĞİNİZ MAKAMLARINIZDA SALTANATINIZI SÜRMEYE DEVAM EDİNİZ...



KARAKUŞ