Adaya tetikçiler geliyor. Hedef belli, yollar açık, cephane tamam. Peki ya kontrol? Hâlâ yok.

Giriş çıkış denetimi, bu adada ya hiç düşünülmemiş ya da bilerek erteleniyor. Gün geçtikçe gölgeler artıyor, yüzler tanınmaz hale geliyor ve tehlike, sokak aralarında dolaşmaya başlıyor. Ancak yetkililer ya sessiz ya da uyur gibi.

AÇIK KAPIŞAR, AÇIK TEHDİTLER

Bir adanın en büyük avantajı izolasyondur. Denizi olan, limanı olan, sınırlı giriş noktaları bulunan bir yer, güvenlik açısından kontrol edilebilirliğiyle övünmelidir. Ama bizde tam tersi. Kapılar ardına kadar açık. Kim geliyor, kim gidiyor, kimin çantasında ne var bilinmiyor.

Peki Kim Sorumlu?

Bu sorunun cevabı aslında çok basit: Yetkililer. Ancak yetkililer ya görevlerini yerine getirmiyor ya da başka güçlerin etkisinde hareket ediyor. Giriş çıkış kontrolü, sadece polisle değil; ulaştırmadan gümrüğe, liman yönetiminden belediyeye kadar bir zincirin sorumluluğundadır. Bu zincirdeki her kopukluk, bir tetikçinin adımına yol açar.

Denetimsizlik bir Lüks değil, bir İhmaldir. “Henüz tehdit net değil”, “Panik yaratmayalım”, “Ekonomiyi bozmayalım” gibi bahanelerle denetimlerden kaçan her yönetim, suça ortak olur. Çünkü güvenlik, ertelenebilir bir şey değildir. Denetim eksikliği, sadece bir idari hata değil, halkın güvenliğini hiçe saymaktır. Ey yetkiler duydunuz mu?

Devlet nöbetten düşmüş gibi sanki. En tehlikeli ortam, sessizliğin egemen olduğu ortamdır. Tetikçilerin sessiz adımları, devletin sessizliğiyle birleştiğinde, ortaya kontrolsüz bir tehdit çıkar. Her geçen gün, “bir şey olacakmış” hissi daha da yoğunlaşıyor. Ve o “bir şey” gerçekleştiğinde, “niye önlem alınmadı” sorusu cevapsız kalacak.

Tetikçiler geliyor. Bu bir iddia değil, gözle görülen bir gerçek. Ama hâlâ giriş çıkış kontrolü yapılmıyor, hâlâ ciddi bir güvenlik protokolü oluşturulmuyor. Bu ihmalkârlık, sadece bugünü değil, geleceği de tehdit ediyor. Adada hâlâ zaman var. Ama o zaman giderek daralıyor. Kapılar dentelenmedikçe, tehlike her gün biraz daha içeri sızıyor. Artık gözümüzü açmanın ve sesimizi yükseltmenin zamanı geldi.

BİRAZ YA FAZLA DEĞİL VALLA

BİRAZ DA ÜLKE İÇİN ÇALIŞIN…