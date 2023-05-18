VATANDAŞIN ELİNDEN ALDIĞINIZ SAĞLIK, EĞİTİM, SOSYAL, MADDİ HAKLARINDAN MI SÖZ EDİYORSUNUZ NE HAKLARI KALDI Kİ KORUSUNLAR...

Kıbrıs Türk halkı hakını korumayı biliyormuş. Ne hakları kaldı bu halkın ellerinde ki koruyabilsinler. Kime karşı haklarını koruyacaklar? Hakı veren ile alan aynı olunca ne yapabilir ki hakkı yıllarca gasp edilen halk.

Bu ülkenin halkı bu güne kadar dış etkenlerden bire bir haksızlığa uğramadı ki. Bu ülkenin halkı hep kendi yuvasında, kendi ülkesinde , kendi toprağında seçtikleri tarafından haksızlıklara uğramıştır ve buna mağruz kalmaya devam ediyor.

Örnek mi verelim

Peki...

*Yıllarca emeğine ortak olundu...

*Yıllarca eğitim de sömürüldü...

*Sosyal hayatları ellerinden alındı...

*Sağlıkta masa da kaldı...

*Kendi ülkesinde yabancılaştırldı...

*Yıllarca elektiriği elinden alındı...

*Yıllarca suyu kesildi...

*Yarım asırdır yalanlara mağruz bırakıldı...

*Maaşı bir verildi on geri alındı...

Sayfalar yetmez haklarının nasıl yenildiğine. Eğitim için servet isteniyor. Sağlık için ilaç gelene kadar ölmezse bekliyor. Hak ettiği alın terinin karşılığını almak için sokaklara dökülüyor. Yıllarca karanlıkta yaşamaya mahkum ediliyor. Susuz kalıyor. Yolsuz kalıyor. Sağlıksız kalıyor. Bile isteye gözünün içine baka baka emeği çalınıyor.

Hangi haklardan bahsediyorsunuz siz. Sözümüz ona birileri bir kaç söz söyleyince Türk halkının hakkı yenmiyor. Türk halkının hakkı, bu ülkenin emekçi halkının hakkı, bu memleketin öz be öz vatandaşının hakkı, öğretmenin hakkı, doktorunun hakkı, kamu çalışanın hakkı, özel çalışanın hakkı, hastanın hakkı, engellinin hakkı, hayvancının hakkı, üreticinin hakkı istisnasız her gün yeniliyor. Hemde KALENİN içinden. Uzaklarda aramayın.

Bu ülkenin halkının elinden hakkı bin bir masallar ile kılıfına uydurarak alınıyor. Yerine bol bol vergiler veriliyor, okulsuz eğitimler ve servet harçlar isteniyor. İlaçsız günler bahşediliyor. Trafik kazalarına kurbanlar veriliyor. Olmayan yollarda seyahat edebilmek için emeğinin içinden çalınıyor.

Bol bol zamlar yaparak denetimsiz bırakarak yaşayın diyorlar. Cebinde beş kuruş parası olmayanı Ülkeye alıp bir daha arkalarına bile bakmıyorlar. Para para diyerek Kıbrıs türkü bir avuç kaldı hala hak ve korumaktan söz ediyorlar.

*Bu ülkenin vatandaşı emeğinin karşılığını almak için belli zamanlarda sokağa dökülüyor.

Veriyor musunuz EMEĞİNİN hakkını?..

*Bu ülkenin emekçisi vergisini yatırıyor.

Veriyor musunuz hakkını ?..

*Bu ülkenin vatandaşı her ay fatura yatırıyor.

Veriyor musunuz hakkını?...

*Evlat okutanlardan servet alıyorsunuz.

Veriyor musunuz EĞİTİM hakkını ?...

*Sigortasını yatırıyor vatandaş.

Veriyor musunuz SAĞLIK hakkını?..

Siz bu hakları sonuna kadar hak eden kendi ülkenizin insanına VEREBİLİYOR MUSUNUZ? Ağzını açsa , meclise yürüse, grev yapsa hemen polis ile karşılık veriyorsunuz. Bariyerler kurulup o binanın dışına dahi çıkmıyorsunuz. Her pazartesi altın günü gibi birbirinizi ağırlayacak gibi sadece kendi menfaatleriniz için la Fontaine masalları söylüyorsunuz birbirinize.



Bu ülke de HAKKI sonuna kadar her konuda yenilen HALKTIR...



YİYEN ise hep aynı makamlardır. Hiç öyle boşuna dış güçlerin üç beş sözü ile savunmaya geçmeyin.

KAPIYI SİZLER AÇIYORSUNUZ

HIRSIZIN HİÇ BİR SUÇU YOKTUR...



KARAKUŞ