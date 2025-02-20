Bu ülkede adalet gerçekten var mı, yok mu anlamak için sadece insanlara değil, hayvanlara yapılan muamelelere de bakmak gerekir. Son günlerde yaşanan vahşet, vicdan sahibi herkesi derinden yaraladı. 14 masum eşek hunharca katledildi. Ancak en büyük soru hâlâ cevapsız… Bu korkunç suçu işleyenler neden hâlâ bulunamadı?

Bu Katliamın Arkasında Kim(ler) Var?

14 masum eşeğin hayatına son veren kişi ya da kişiler, yalnızca hayvanlara değil, insanlığa karşı da suç işledi. Peki, bu caniler neden hala bulunamıyor o kadar küçücük bir yerde. Soruşturma Yetersiz mi? Yetkililer bu olayı ne kadar ciddiye alıyor? Gerekli incelemeler hala yapılıyor mu, yoksa olayın unutulması mı bekleniyor?

Hayvan Hakları Yasaları Yetersiz mi? Eğer suçlular yakalansa bile, onları gerçekten caydırıcı bir ceza bekliyor mu? Yoksa birkaç para cezası ile serbest mi kalacaklar?Organize Bir Suç mu? Bu tür toplu hayvan katliamlarının arkasında genellikle belirli gruplar olur. Bu olay, bir bölgeyi hayvansızlaştırma girişimi mi? Adalet Neden İşlemiyor?

Hayvanlara karşı işlenen suçların faillerinin çoğu zaman bulunmaması, aslında daha büyük bir sorunun parçasıdır. Adalet mekanizması harekete geçmiyor, çünkü toplumsal baskı yetersiz. İnsanlar birkaç gün öfkeleniyor, sonra konu gündemden düşüyor ve olay kapanıyor. Ancak bu sessizlik, yeni katliamların kapısını aralıyor.

Eğer bir ülkede 14 eşek katlediliyor ve suçlular bulunamıyorsa, şu soruları sormak gerekir. Yetkililer gerçekten bu olayın üstüne gitmek istiyor mu? Bölgedeki şüpheli kişiler soruşturuldu mu? Toplum olarak biz yeterince ses çıkardık mı? Bu vahşetin failleri bulunup cezalandırılmadıkça, daha büyük suçların işlenmesi kaçınılmazdır.

Eğer bugün 14 eşek katlediliyor ve hiçbir şey yapılmıyorsa, yarın başka hayvanlar ve hatta insanlar da hedef olabilir. Adalet herkes içindir; insan ya da hayvan fark etmez. O yüzden bu katliamın failleri bulunmalı ve en ağır şekilde cezalandırılmalıdır! Bulunana kadar cezalandırılana kada

Evet, gerçekten günah… Bu 14 masum eşeğin ne suçu vardı? Onlar yalnızca yaşamlarını sürdürmeye çalışan, insanoğlunun yüzyıllardır yanında olan sessiz dostlardı. Kim, hangi vicdanla bu canlara kıydı? Bir can almak, hangi canlı olursa olsun, büyük bir vicdansızlıktır. Eşekler, tarih boyunca insanlara hizmet etmiş, yük taşımış, zor zamanlarda insanların yanında olmuş sadık hayvanlardır. Ancak bugün onların hayatları hiçe sayılıyor. Zehirlenerek, aç bırakılarak ya da başka acımasız yöntemlerle öldürülüyorlar. Bu bir cinayettir ve suçluların cezasız kalması daha büyük felaketlere kapı aralayacaktır.

Eğer bu katliamın failleri yakalanmazsa, bu, sadece 14 eşeğin değil, toplum vicdanının da ölmesi anlamına gelir. Çünkü hayvana yapılan zulmün cezasız kaldığı bir yerde, adaletin gerçekten var olduğunu söylemek mümkün değildir. Bu dünyada yalnızca insanlar yaşamıyor; hayvanların da yaşam hakkı var ve bunu korumak hepimizin görevidir. Bu vahşetin sorumluları bulunmalı, en ağır şekilde cezalandırılmalı. Çünkü bu sadece eşeklerin değil, insanlığın da sınavıdır.



BİR KEZ OLSUN ADALETİ ZAMANINDA TECELLİ EDİNİZ …