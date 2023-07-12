Duygu Zengin'in köşe yazısı...

Bir turizm ülkesiyiz ama halkımızın büyük çoğunluğu kendi ülkesinde tatil yapamıyor. Yapma imkanı olanların bir bölümü de fiyatlar yüksek olduğu için daha uyguna başka ülkelere tatile gidiyor. Haklı olarak tabi. Almanya'da yapılan bir araştırmaya göre, insanlar yemez, içmez, giymez, fakat tatil yapar. Yaklaşık doğduğum günden beridir bu sektörün içindeyim, turizmdeki yükselişi adım adım takip ederim. 2023’te rekorlar kıracağı belirtilen turizm sektörü ne yazık ki sezona buruk girdi. Kimi yerler kapanıyor, kimilerinde hedeflenen büyüme sağlanamıyor, personel sorunu büyüyor en çok da maliyet baskısı çok artıyor. Çok çalıştık, çok emek verdik. Vermeye de devam ediyoruz. Bu emeğin karşılığını turizm de almak istiyoruz ama alamıyoruz. En iyi tesislerin, en iyi tarihi yerlerin bizde olduğunu söylüyoruz. Doğrudur,bizdedir. Turistlerin gelmemeleri için bir sebep var mı? Siyasi sebeplerin haricinde bir sebep göremiyorum. Uçak fiyatları çok yüksek. Bu demektir ki Avrupalı uzak destinasyonlara gitmeyecek. Gidecekleri en uzak yerler Mısır gibi, Tunus gibi Ortadoğu, Afrika ülkeleri olur. Bu belirttiğim ülkelerde tatil yapanların sayılarında düşüş yok, tam tersi yükseliş var ve otellerde yer kalmadı.

Bir diğer sıkıntı da turizm sektörünün yaşadığı personel sorunu da giderek büyüyor. Otelciler ‘turizm personeli bulamıyoruz’ deyip konuyu geçiştiriyor ancak arka planını anlatmıyor. Nedeni basit; maliyet baskısı-karlılık-kalifiye personele hak ettiği ücretleri vermiyor ya da veremiyor. Bu da turizm personelinin giderek sektörden uzaklaşmasına neden oluyor.

Acaba turizm normale dönecek, sektördeki istihdam eski haline gelecek mi?

Yine de ülkemizden umudumuzu kesmeyelim...

Yeşil ve Mavinin en güzel birleştiği Dipkarpaz’dan Sevgilerimle..