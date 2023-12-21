Ekonomik fakirlikle bir yılı daha karşılamaya HAZIRLANAMAYAN bir halk var. Bu halk kendiliğinden var olmadı, zorla var edildi. Neler çektiler bu yıldan da , bu kadar eziyeti yapanlardan da. Neler vermedik ki bu yılda. Onlarca insanımızı kaybettik olmamış, yapılmamış YOLLARDA ve KARANLIKTA. Her geçen gün yabancılar ile dolduk dolduk taştık. UYUŞTURCU İle UYUŞAN bir ülke olduk.

Okulları su basan, tavanı çöken bir ülke olduk. Kaçakları bol bol olan, cinayetleri başlayan ve devam eden bir ülke olduk. Tacizi, tecavüz’ü türeyen ve her geçen gün artan bir ülke olduk. Güzelim toprakları peyder pey sayılan buna da bin türlü kılıf bulunan bir ülke olduk. Ekonomik buhranın en dibini gören bir ülke ve halkı olduk.



Evlat okutamayan, ilaç alamayan insanlar oldu bu ülkede. Bir ekmek için iki yerde çalışan vatandaşlar oldu bu ülkede . Belki diğer yıllar da böyle geçti ama şu 2023 yılında halk yerden yere duvardan duvara vuruldu. Göç etti, istifa etti, kaçtı, intihar etti. Her şeyin en kötüsünü yaşadık bu yıl.



Yeni bir yılın başlangıcı, toplum için önemli bir zaman dilimidir. Bu dönemde insanlar genellikle yeni başlangıçlar yapar, hedefler belirler ve geçmişteki deneyimlerden ders çıkararak geleceğe bakarlar. Ancak, ben "HALKIN YILI " olmasını gönülden istiyorum . Halkın yılı diyorum , toplumun birlikte hareket etmesi, dayanışma içinde olması ve ortak amaçlar doğrultusunda ilerlemesini diliyorum. Toplumun bireylerinin, farklılıklarıyla bir araya gelerek ortak bir vizyon etrafında birleşmesi ve toplumsal iyiliğe katkıda bulunmasını istiyorum. Çok zor değildir.



SİZ DEVLET ERKANLARI DA ARTIK

Bırakın o koltuk sevdanızı. Bu sevdayı ülke için besleyin. Bu ülke yabancıların ülkesi olmayacak kadar YERLİ HALKIN ülkesi. Bu ülke çocuklarımızın GELECEĞİ. Bu ülke kanla , canla ve onlarca gazi ile alınmış ve var edilmiş bir ülke. Bu ülke ÇAĞDAŞLIĞI hak eden bir ülke. Bu ülke emekçinin , emeklinin, çalışanın ülkesi. Bu ülke ÜRETEBİLEN bir ülke olmalı. Bu ülke ayakları üzerinde durabilecek bir ülke olmalı. Komşusundan yemeden, içmeden kendi kendini kayıracak ve yaşatacak bir ülke olmalı.

Yeni bir yıl, devlet yetkilileri için topluma yönelik taahhütlerde bulunma ve toplumun ihtiyaçlarını karşılama konusunda yeni bir fırsat olabilir. Bu süreçte, daha adil bir toplum için politikalar geliştirmek, ekonomik kalkınmayı desteklemek, eğitim ve sağlık hizmetlerini iyileştirmek gibi alanlarda topluma söz vermek ve bu yönde adımlar atmak için alın size yeni bir yıl.

Devleti yönetenlerin sorumlulukları arasında toplumun refahı, güvenliği ve iyiliği için çalışmak vardır. Hükümet yetkilileri, kamu politikaları oluşturarak, toplumsal ihtiyaçları karşılamaya, adaleti sağlamaya ve halkın refahını artırmak için vardırlar . Sizler de öyle olunuz artık. Geç değil ve her şey toparlanabilir.



Toplumun ihtiyaçlarına odaklanmak, şeffaf bir yönetim anlayışıyla hareket etmek ve toplumun katılımını teşvik etmek, devleti yönetenlerin halka verdikleri sözlerin arkasında durduklarını gösteren önemli bir yıl olsun ne derisiniz ? Sayın Hükümet yetkilileri , yeni yıl vesilesiyle topluma yönelik vaatlerde bulunurken gerçekçi olmanız ve bu vaatlerin uygulanabilir, ölçülebilir ve gerçekleştirilebilir olmasını tüm gönlümle istiyorum. Ayrıca, bu sözlerin sadece yeni yıl için değil, uzun vadeli bir vizyon ve plan çerçevesinde tutarlı bir şekilde uygulanması gerekliliğini de unutmayın!

Halkın ihtiyaçlarını ve beklentilerini dikkate alarak, toplumsal refahı artırmak, adaleti sağlamak ve insanların yaşam kalitesini yükseltmek için çalışınız bu yıl. En büyük sorumluluğunuz bu zaten. Bu yıl her türlü darbe ile savurlan halkı şartınız ve ÜLKESİNE sahip çıkan devlet erkanları olunuz ARTIK…



KISACASI BU YIL HALKIN VE KKTC’NİN YILI OLSUN…

