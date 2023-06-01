Duygu Zengin'in köşe yazısı...

Bugün 1 Haziran Dünya Çocuk Günü

Hepimizin bildiği üzere, 6 Şubat 2023’te Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük depremi meydana geldi. Tarihin en ağır hasar veren yıkımlarından birisini yaşadık. Binlerce çocuğumuz yaralandı, binlerce çocuğumuz hayatını kaybetti. Depremi yaşayan ve depremde yaşananlara şahit olan çocuklarımızın yaşadıkları acılar çok daha farklıdır.

Bugün KKTC dünya çocuk gününde depremde yitirdiği Melekler Takımına ağlıyor.

Ama ne yazık ki,

Seçim zaferi kutlamaları, zafer takımı kutlamaları derken depremde hayatını kaybeden binlerce insanımız ve çocuklarımız unutuldu.

Temennim;

Gerek Türkiye, gerek ülkemiz içinde,mutlaka devletin ve hükümetin deprem gerçeğine dönük alınması gereken acil tedbirleri masaya yatırmasıdır. Konunun yetkilileri ve uzmanları, her türlü egosundan ve siyasi gömleklerinden arınıp bu çalışmalarda var gücüyle, büyük bir kuvvetle hareket etmelidir. Bütün binalar oluşturulacak plan dâhilinde incelenmeli, herhangi bir depremde yıkılması kuvvetle muhtemel yapılar devlet eliyle yıkılıp olması gerektiği gibi yeniden inşâ edilmelidir. Devletimize, vatanımıza, insanlığa karşı en büyük sorumluluk olarak kabul edin,çocuklarımız için.

Çocuklarımız güvenli ortamlarda büyüsün. Kendilerine ait hak ve özgürlükleri koruma ve talep etme imkanına sahip olmayan çocuklarımıza gerek aileler, gerek toplum gerekse de devlet olarak hepimiz sahip çıkmalıyız. Çocuk dünyadır, dünyanın devamıdır, dünyanın kendisidir. Hayat çocukların üzerine kuruludur. Dili, dini, rengi, ırkı ne olursa olsun hiçbir ayrım gözetmeksizin bütün çocuklar aynı haklara sahiptir.

6 Şubat 2023’te Türkiye Cumhuriyetin’de meydana gelen depremde hayatını kaybeden bütün çocuklarımızın ruhları şad olsun.