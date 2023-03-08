Duygu Zengin'in köşe yazısı...

Hayatımızda büyük bir öneme sahip olan kadınların ne kadar önemli ve değerli olduğu 8 Mart tarihinde herkesçe dillendirilir. Elbette ki kadınlar her dönem için çok değerli ve önemli varlıklardır.

Kadınlar, halkın en fedakar, çalışkan ve üreten bireyler

idir, Bunlara karşı toplumdan hak ettiği sevgi ve saygıyı ne yazık ki görememektedirler. Bizim toplumumuza bakıldığında hırpalanan, kötü davranılan ve aşağılanan birçok KADIN vardır.

Özellikle bilinmelidir ki annelerimiz, kız kardeşlerimiz, eşlerimiz ve kız evlatlarımız da birer kadındır. Bunun bilincinde olan ve diğer kadınların da tıpkı kendi annesi, eşi, kızı veya kız kardeşi gibi olduğunu kavrayan bir erkek, kadınlara çok daha fazla önem vermelidir.

Kadınların, sömürülmedikleri, ezilmedikleri, cinsiyet eşitliğinin sağlandığı, kadına şiddetin ortadan kalktığı, Dünya Kadınlar Günü’nü kutlamanın anlamının kalmadığı, adının ‘Kadın-Erkek Eşitliği Günü’ olarak değiştiği bir dünya hayali ediyorum

Kadını anmak, anlamak ve hak ettiği değeri vermek için yılda bir gün değil, yılın tüm günleri bile az gelir. Başta şehitlerimizin anneleri olmak üzere tüm kadınlarımızın dünya kadınlar gününü yürekten sevgiyle kutluyorum.