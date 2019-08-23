Suç makinesi cezaevine gönderildi

(Kamalı Haber) – Ülkemizde işlediği birçok suçtan ötürü sınır dışı edilip bakanlar kurulu kararı ile 2 kez affedilen ancak son kez ihraç edilmesinin ardından henüz tespit edilemeyen bir yerden ülkeye yasadışı yolla geri giren zanlı Veysi Çelik tutuklanmasının ardından dün askeri mahkeme huzuruna çıkarıldı.