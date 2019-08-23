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Suç makinesi cezaevine gönderildi

(Kamalı Haber) – Ülkemizde işlediği birçok suçtan ötürü sınır dışı edilip bakanlar kurulu kararı ile 2 kez affedilen ancak son kez ihraç edilmesinin ardından henüz tespit edilemeyen bir yerden ülkeye yasadışı yolla geri giren zanlı Veysi Çelik tutuklanmasının ardından dün askeri mahkeme huzuruna çıkarıldı.

23 Ağustos 2019 Cuma 16:01
Suç makinesi cezaevine gönderildi

Mahkemede yeminli şahadet veren Müfettiş Muavini Halil Seven, zanlı Veysi Çelik’in 11 Ağustos 2019 tarihinde henüz tespit edilemeyen bir yerden askeri yasak bölgeyi ihlal edip, kuzeye geçtiğini anlattı. Seven, zanlının Beyarmudu’nda yasal olmayan yolla geçiş yaptığını itiraf ettiğini belirtti. Seven, zanlının KKTC’de yasal bağı olmadığını söyleyerek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlının 2 ayı aşmamak üzere Merkezi Cezaevi’nde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Suç MakinesiVeysi Çelik
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Haydar 2019-08-23 18:50:39

Bu adamın arkasında kim var yiyorsa onu yazında okusun millet

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