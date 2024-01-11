Öldü artık bu insanlar . Doluya koysa taşıyor , boşa koysa dolmuyor. Bir yandan enflasyon , diğer yandan dövizin altında ezim ezim olan bir halk. Marketlerde, kasaplarda ve eczanelerde görülen fiyat artışları, insanların temel ihtiyaçlarını karşılamasını zorlaştırmayı geçtik artık imkansız hale getirdi. Gıda fiyatlarındaki yükseliş, özellikle düşük gelirli aileleri ve sabit gelire sahip bireyleri daha fazla etkilemeye başladı. Bunun yanı sıra, ilaç fiyatlarındaki artışlar da sağlık hizmetlerine erişimi zorlaştırdığı gibi insanların tedavi olma imkanlarını da elinden alıyor.

Bu yarattığınız ahval yüzünden , halkın satın alma gücünün en asgariye indirdiniz ve ekonomik eşitsizliğin derinleşmesine yol açtınız. Düşük gelirli kesimler, temel gıda ve sağlık hizmetlerine erişimde zorluk yaşıyorlar ve bununla birlikte yaşam standartları da yerle bir oldu. Bu artan maliyetleri karşılamak için daha fazla ekonomik baskı altında kalıyorlar ve başlıyor EKMEK, ET, İLAÇ hırsızlığına ne yazık ki…

Yetersiz asgari ücret, halkın temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk yaşamasına yol açalı çok oldu EYY hükümet edenler. Ev kirası, gıda, sağlık hizmetleri gibi temel yaşam giderlerindeki artışlar, asgari ücretle geçinen bireylerin bu giderleri karşılamasını hangi aklınızla hesaplayıp olabilirliğini düşünüyorsunuz? Çocuklu ailelerin, düşük gelirli ailelerin, sağlık sorunu olan bireylerin artık dayanacak gücü kalmadı. Çalacak tabi, soyacak tabi. Aç be insanlar. Çaresiz bu insanlar. Aldıkları iki kuruş maaşı geri devlete ödemekten evlerini geçindiremiyor bu halk.

Bireylerin , halkın bu durumla başa çıkabilmesi için finansal planlama yapmaları ve bütçe dengesini sağlamaları da artık kâr etmiyor. Alışveriş alışkanlıklarını gözden geçirerek tasarruf etmeye çalışıyorlar. İndirimlerden, promosyonlardan ve alternatif alışveriş yöntemlerinden faydalanma yolları arıyorlar. Halkın karşı karşıya kaldığı bu pahalılık günlük yaşamlarını alt üst etmiş durumda. Artan fiyatlar karşısında, gelirin alım gücü yerlerde .

Bu toplumun yok olma sürecine girmesinin en büyük mimarları sizlersiniz sayın hükümet edenler. Ekonomik istikrarsızlık ve gelir adaletsizliğiniz sayesinde emekçinin çöküşüne büyük katkıda bulunuyorsunuz. Yetersiz gelir ve kaynak dağılımı sayesinde toplum içinde büyük farklılıkların oluşmasına ve sosyal gerilimlere yol açtığını göremeyecek kadar da meşgulsunuz. İş kendi cepleriniz olunca iktidar olma savaşlarınız asla bitmez sizleri.

Bu toplum her türlüsünü çekti sizin sayenizde. Politik istikrarsızlık ve yönetim problemleriniz ve de beceriksizliğiniz sayesinde hızla çöküşe doğru gidiyor. Yolsuzluk, adaletsizlik, politik çatışmalar , güvenlik sorunları , kalabalık her türden insanını , katili , mafyası ile zaten başlı başınca toplumun iç barışını ve istikrarını tehdit edip sarsalı epey bir zaman oldu. Ama bunlar sizi pek ilgilendirmiyor. Sizi ilgilendiren olaylar servetleriniz, iktidarınız ve yandaşlarınız.

Siz devlet erkanları , hani şu gözleri görmezden, kulakları duymazdan gelenler. Hani şu koltuklara yapışıp kalanlar, hani devasa maaş alanlar. Etin, ekmeğin , ilacın fiyatını dahi bilmeyen çok muhterem devlet büyükleri. Bitti bu halk. El birliği ile insanları yoksulluğa , göçe , hırsızlığa mahkum ettiniz. Be vatandaşın EKMEK , ET, İLAÇ çalmaya başladı. Yakında elektrik de çalınacak. Tüp de çalınacak, insanlar kaçırılıp soyulacak.

Bu kadar genişlik, bu kadar utanmazlık, bu kadar banenecilik başka hangi ülkede vardır? Bilen varsa bizlere de söylesin de kendimizi yalnız hissetmeyelim. İktidar oyunlarına kurban ettiğiniz bu halkın , hakkını elinden aldığınız bu toplumun, kaşık ile verip kova ile aldığınız bu emekçilerin ve geleceğini şimdiden sattığınız bu ülkenin en kötü dönemi olarak tarihe geçeceksiniz.

EKMEK ÇALANA 1 YIL…

İLAÇ ÇALANA 6 AY…

HALKI SOYANLAR İSE KOLTUK ISITMAYA, SERVET KATLAMAYA DEVAM…

