Konuk yazar Karakuş yazdı...

Ülke saatli bomba gibi. Her gün bir yerlerde bir şeyler patlıyor. Özellikle gençlerin gittikleri yol artık görünmüyor. Yanarım ağlarım gelecek nesillere. Eğitim artık yetersiz kalıyor. Başıboşluk ve denetimsizlik sayesinde, ülkenin ekonomik çıkmazları bir yana, kankırene dönen bir suç patlaması aldı başını gidiyor.



Her gün iğrenç ötesi olaylar, ilkel davranışlar, hayvanca hareketler yaşanmaya katlana katlana devam ediyor.

Biri teyze kızına saldırıyor. Öbürü yetiştirdiği evlatlarının önünde, neler neler yapıyor. Daha başka biri aracına aldığı insana saldırıyor. Daha başka biri, "MAZİ KALBİMDE YARA "diyerek eski sevgilisini darp ediyor. Ülkenin her köşesi uyuşturucu kaynıyor. Satanı da kullananı da artık o kadar fazla ki, tabiri caizse ayık kısım azınlıkta kaldı.

Hele şu kendini kaçırılmış gibi gösterip annesin'den fidye isteyen ve PlayStation alınmadı diye evi elli altıya çevirenler. Tarihlik vakalar bunlar. Bu gün bu kadar basit görünen olaylar ve cezaları komik olan bu suçlar, yarın cinayetleri de peşisıra getirecektir.Çünkü ya para cezası veya en çok 6 ay hapse gireceğini bilmeyen yok bu ülkede. Belki bir gözetim altında tutulup tedavi edilmeliler. Ama hangi yetklili bunu yapabilir ki? Kimsenin umrunda bile değil dışarıda yaşanan bu kadar acı ge utanç verici suçlardan.

Biri çıksın ve ülkede güzel olan bir tek şey söylesin. Eğitim için şunlar yapıldı. Sağlık için şu yapıldı. Çevre için projeler yapıldı ve uygulamaya geçildi. Ne var ne yapılıyor bu ülkede suçtan başka. Yetersizlik , denetimsizlik, yönetimsizlik yüzünden kapkara bir KUZEY KIBRIS var ettiler. Yollar sokaklar kaza bela. Ayyaşı sarhoşu direksiyonda. Adaya turist mühürü ile giren, tır şöförlüğünde. Okuyacak diye girip yıllarca kalan. Sokak ortasında soyunan. Kaldırımlarda sızan.

Hiç mi ya görmüyorsunuz, ülkenin geldiği içler acısı durumunu?... Hiç mi rahatsız olmuyorsunuz AAA mecliste yeminler edip köprüyü geçenler. Hiç mi görmüyorsunuz genç çocuklarımızın , uyuşturucunun batağına gömlüdüğünü?... Hiç mi rahatsız olmuyorsunuz bilmediğiniz , para uğruna mührünü vurup bir daha bakmadığınız onca insanı bu ülkeye sokmaktan?

İnsanların gece kapıları çalınıyor haberiniz var mı? Çöp konteynerler içerisine gecenin bir vakti sokak ortasında çişini yapanlar var. Maddeyi çekip çekip bağıra bağıra sokaklarda gezenler var. Marketlerin içerisinde bir ödeyip, üç çalan var. Ne polis, ne yargı yetmiyor ve yetişemiyor. Yarın okullar içerinde de farklı olaylar seyir etmeye başlayacak ve sizler yine her zamanki gibi ne yapacaksınız?

KOCA BİR HİÇ..

Sigaranın uyuşturucudan daha az satıldığı bir ülke. Okuldan daha çok dışarıda kaçak çalışan ve yaşayan onca öğrenci. Söylenmemiş, duyulmamış onca taciz tecavüz , tehdit, darp. Meclis ile ev arasında gidip gidip, gelmekten ülkenin mafoluşunu göremeyen bir yönetim. Bana dokunmadılar bırakın diyen bir sistem. Maaşlar gelsin, Mercedes'ler ile gezilsin. Emirler yerine getirilsin. İşte böyle ve dahası bir ülke var ederek TANINIYORUZ.

Çok haklı olduğunuz tek konu bu işte sayın yetkiler. Işığı görenin gelmesi, serbestliğin alası, denetimsizliğin dibi, güvenlik açığının alabildiğine olan bir ülke olarak mükemmel ve tek kelime ile TANINIYORUZ... Elleriniz dert, yüreklerini zeval görmesin. Hee bir de maaşlarınıza amman bir şey olmasın. Ne de olsa bu kadar ezerek geçmek , hep o maaşlarınız için değil mi?



Bu ülkenin halkı, emekcisi, emeklisi, yaşlısı, genci ve en önemlisi gelecek nesil olan Çocuklarımız sizleri ve eserlerinizi asla UNUTMAYACAK.

YAŞANAN HER SUÇUN ASIL FAİLERİ SİZLERSİNİZ..

BİLİRSİNİZ BİLİP, GÖRÜP DE SUSAN DAHA ÇOK SUÇLUDUR..



KARAKUŞ.