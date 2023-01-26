Konuk yazar Karakuş yazdı...

Çalışanın, emekcinin aldığı üç kuruş maaş üzerinden sigorta primleri amansız kesliyor. Sigortalı olan emekli, halihazırda çalışan, genç , yaşlı devletin ilacından sağlığından ne acıdır ki yararlanamıyor.

NEDEN???

Çünkü...

Ülke de ilaç yok. Ülke de sağlık yok. Ülke de ani müdahale dışında hiç bir araç, gereç ve sağlık için malzeme yok.

YOK İŞTE BUNU KABUL EDİN...

Devletin hastane görevini gören ve yıllardır bakılmamış, yatırım yapılmamış, tadilat edilmemiş kocaman küflenmiş bir dev gibi aynı yerinde yatan bir hastane, bir bina. Ki bu hastane devlet hastanesi adı altında olmakla birlikte hiç bir şekide doğru hizmet veremiyor.

Hele şu GÜZELYURT'A yapılacak diye söylendiği hastane tam blr La Fontaine Masalı... Hoş olsa bile, onunda akıbeti bu ellerde belli oldu şimdiden.

Hastanenin baş hekimi doktoru, çalışanı, hemşiresi, temizlik görevlesi ne kadar emekci çalışan varsa hepsini tenzih ediyorum ve hastane binası dışında tutuyorum. Ne verirseniz o insanlara ellerindeki şartlarla onu yapmaya gayret ediyorlar. Kaldı ki canla başla çalışmalarını eldeki, mevcut durumla yapmaya çalıştıklarını da çoğu kez şahit olmuşuzdur.

Yatılı hasta iseniz bir hemşireyi 5 gün boyunca nöbette görebilirsiniz. Neden? Çünkü personel eksikliği alabildiğine var. 5 gün boyunca nöbet tuttup, kendi hastalanıp hasta bakamayacak, uykusuz bitkin halde o hemşireyi bir kahve içerken gören canı yanmış bir hasta saldırmaya çalışıyor.

30 yıla aşkın bir süredir devlete ve belediyelere sağlık hizmeti adı altına ödemeler yapıyor bu halk. Ama köylerde sağlık ocaklarında birini dahi bulamıyorlar. El mahkum DEVLET HASTANESİ'ne koşuyor ama bir ağrı kesici dahi bulamıyor.

Hastanın demir serumu eksikliğinde alması gerektiği ve de insan sağlığı için çok çok elzem olan bu ilac (FERRİTİN) ne yazık ki hastane deposunda yok. Dışarıdan almak zorunda kalıyor vatandaşlar değeri üç bin (3000) TL şu sıra. Bunun yerine muadili bile sayılmayacak seksen (80) TL değerinde başka bir ilac ile, 3 ay boyunca uzatılmış şekide tedavisine başlıyor. Hani deriz ya bazen ağrı kesici ya Allah'ın PANADOLU yok işte.

Özel hastanede bir diz operasyonun 28 bin TL. Bir bel fıtığı operasyonu 40 bin TL. Diyeceksiniz ki devlet hastanesinede gerçekleştirsin operasyonunu değil mi?.. Peki operasyon sonunda alması gerektiği ilac olmayınca ne önemi kaldı ki.

Tarihi geçmiş serum almak yerine diyor vatandaş, giden param olsun. Tarihi geçmiş ilaçları imha etmemek ne demek. İnsan sağlığının bu kadar önemsiz sayılacağı nasıl bir olağanüstü olay yaşıyor olabiliriz ki bu ülke de.

O ilacı kimin verdiği değil sorun neden verildiği vede neden imha edilmediği. Onca yaşlı insanımız var ki yüzüne iki üflesek hasta olacaktır, sizler sağlık bacağı olarak bunların yapılmasına ön ayak oluyorsunuz.

YAZIK Kİ NE YAZIK...



*Bu ülkenin vatandaşı sigortasız ise acil serviste o hastadan 30 TL alınıyor. Doktor varsa şansına içeride bakar , şikayetini dinler ilacı yazar ama hasta alamaz. Çünkü ya çok pahalı veya YOKTUR.

*Bu ülkenin vatandaşı yıllarca siğorta primi yatırır ama hastanenin ilac deposundan sağlığı için ilacını alamıyor bulamıyor...

*Bu ülkenin vatandaşı hizmet verdiği ülkesi içinde eğitimden, sağlıktan asla yararlanmıyor...

*Bu ülkenin vatandaşı parası varsa özel hastaneye yoksa morga gidiyor...

*Bu ülkenin vatandaşı dün gelenle aynı şartlara sahip olamıyor...

*Bu ülkenin vatandaşı anayasanın hiç bir maddesinden asla yararlanmıyor.

Devlet olarak,

Halkına sahip çıkmak, onun her türlü sağlık ihtiyacını karşılamak. 18 yaşına gelene kadar çocukların eğitimin'den sorumlu olmak. Yaşıların kalan zamanlarını en sağlıklı ve rahat şekilde sürdürmelerine yardımcı olmak. Özel gereksinmli bireylerimizin, aile ve okullarına destek çıkmak. Engelli vatandaşlarımıza başta sağlık ve rahat bir yaşam sunmak. Yoksul olan ailelerimize ev, iş, maaş yardımı yapmak. Ve daha bir çok şeyde görevli olan sizsiniz sayın Devlet-i Aliyye büyükleri.

Anayasa da eksik olan tek maddeyi de bu ülkenin HALKI ekliyor.

MADDE 165 (KALICI)

DÜNYA BİRNE KALACAK OLSAYDI

KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN'A KALIRDI..

KARAKUŞ.