Günümüzde ülkemizde suç oranları yalnızca artmakla kalmıyor, aynı zamanda suç türleri de giderek çeşitleniyor. Geleneksel suç türlerine ek olarak, kapkaç eklendi, tehditler, tacizler , ekonomik sahtekârlıklar, huzursuzluklar ve dolandırıcıklar şeklini değiştire değiştire devam ediyor buda toplumun her kesimini tehdit eder hâle geldi.

Bu durumun nedenleri arasında sosyoekonomik faktörler, teknolojik gelişmeler, kalabalıklaşma ve hukuki boşluklar yer almaktadır. Suçun bu denli yaygınlaşması, bireylerin güvenlik duygusunu zedelerken, devletin suçla mücadelede daha etkin politikalar geliştirmesini zorunlu kılmaktadır. Hey duyur musunuz ? Çok sayın koltuk sahipleri.

Şiddet suçlarını sayalım size çok sayın yetkililer. Cinayet, gasp, hırsızlık, aile içi şiddet ve cinsel saldırılar toplumda en çok görülen suçlar arasında yer almaktadır. Son yıllarda kadın cinayetleri, çeteleşme ve sokak kavgaları, trafik mangandalığı. Ek olarak süratle ardından, ekonomik suçlar ve yolsuzluklar devam ediyor. Dolandırıcılık, kara para aklama, vergi kaçırma ve rüşvet gibi suçlar, olmayan ekonomik düzeni bozmaya ve toplumda adaletsizlik duygusunu yaratıyor.

Üzgünüm ama henüz bitmedi. Uyuşturucu satışı, içişi tüm hızı ile devam ediyor. Valla hiç kimse hani nerde diye sormasın. Her gün boy boy sayfalar dolusu görüyoruz. Bizim gördüğümüz gibi acaba sizler de görüyor musunuz? Alkolsüz insan asgariye düştü. Hangi trafik kazasının altını kazısak alkol çıkıyor. İnsan kaçacakçılığı cabası. Ercan’dan giren ya mermi yada silah ile yakalanıyor. Banka soymak, üniversite soymak, market soymak, ev açmak, adam kaçırıp darp ederek para istemek. Kolera oldu her yer artık.

Allah aşkına hangi gün bu toplum güzel bir güne uyandı? Trafik kazları her saat gerçekleşiyor. Sürat, made etkisi altında, kaçak, ehliyetsiz. Sonra şu çalışan bankayı vurdu geçirdi. Öbür yandan çeteleşip insan kaçırma. Daha başka bir kızı kaçırıp, insanlık dışı muamele. Küçük çocuklara saldırı. Genç genç insanların kurbanlığı. Uyuşturucu satışı ve kullanımın her gün artarak çoğalması ve gençlerin bunun batağına düşmesi. Bin bir ülkeden gelen, ne olduğu belli olmayan onca insanlar ile aynı hastanede , aynı okulda, aynı şehirde, aynı mahallede yaşamak.

Bitiyor artık ülkenin ömrü. Bu kadar suç ve suçlu ile bir adım öne değil karanlığa doğru gidiyoruz. Arkadan gelen gençlerimizin gelecekleri muamma. Bu ülkenin hangi temiz yerini emanet edeceksiniz ? Günü birlik yaşanan bir ülke olduk. Işığı gören bunun içinde. Dili ağzına uymayan bu ülkede. B..... yanıda yemek yiyen bunun içinde. Evler de açılır, trafik kazaları da olur, uyuşturucu da sarar etrafı, tacize de uğrar insan. Her şey mübah bu ülkede.

Bu ülkede suç çeşitliliğinin artması, toplum güvenliği açısından büyük bir tehdit oluşturuyor. Suç türlerinin önlenmesi ve suç oranlarının düşürülmesi için etkili yasal düzenlemeler, ekonomik ve sosyal reformlar, teknolojik yatırımlar ve bilinçlendirme çalışmaları büyük önem taşımaktadır. Devletin, bireylerin ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliği içinde hareket etmesi, daha güvenli bir toplumun inşa edilmesi için gereklidir.Bizden söylemesi.

EĞER BİRAZ O KOLTUKALRIN HAKKINI VERMEK İSTERSENİZ. HANİ YÖNETİYORUZ DİYORSUNUZ YA, HADİ GERÇEKTEN BİR ARILIM YAPIN DA TOPLUM OLARAK “YAPTILAR “ DİYELİM.

SOKAKLARI, ŞEHİRLERİ SUÇ VE SUÇLULAR İLE DOLU BİR ÜLKENİN GRAM GELECEĞİ OLAMAZ.

