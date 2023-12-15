Ülke yanıyor, insanlar kan ağlıyor, okul binaları her gün azar azar yıkılıyor, çocuklar eğitimi YAĞMUR SULARI içinde görmeye çalışıyor ve bu kadar içler acısı , ilkel yaşam şartlarında olan ülkede TELEFERİK müjdesi veriyorlar. Neymiş ekipler çalışmalara hazırlanıyor ve günü gelince ELEKTRİK SİZ HAYATIMIZA TELEFERİK’i de dahil edeceğiz.

ALICE HARİKALAR DİYARI…

Artık ne diyeceğimizi , ne düşüneceğimizi bilemedik ya. Bu kadar duyarsızlık, bu kadar görmezden gelmek, bu kadar anlamsız ve gereksiz yatırımlara diyecek söz bulamıyoruz. Ey hükümet erkanları, ey yöneticiler sizler başka bir ülkede mi yaşıyorsunuz? Sizler başka ülkenin seçilenleri misiniz? Yahu okullarımız yıkılıyor, çöküyor, yıpranmış, okul sıfatından çıkmış. Bunları bilenler, görenler ve bunlardan sorumlu olanların zerre umurlarında bile değil.

Çocukların başına tavan çöküyor , konteynırlar içinde kapıdan yağmur suları giriyor, çocuklar ayakları sular içinde eğitim almaya çalışıyor ve bu kadar UTANÇ verici vahim olaylara , çare bulmak yerine , okulları tamir etmek yerine, eğitime gereken önemi vermek yerine , olmayacak işler peşinde koşuyorlar. TELEFERİK eksikti bu ülkede . Çok lazımdır olmazsa olmaz. Yağan karlarda trafik aksadığı için ivedilikle hemen yapılması gerekiyor , 8 ayı yaz mevsimi olan bu ülkede.

Allahım ne ile sınanıyoruz…

Ayrılan bu kadar bütçe için ne kadar okulun tamiri yapılabilirdi? Belki de tüm okullar. Belki yeni okul binaları yapılabilir. Bu tamamen özenti olan, anlamsız TELEFERİK yatırımına ayrılan bütçe ile EĞİTİM ve SAĞLIK için bir çok yeniliğe, kolaylığa ve çağdaşlığa ulaşılabilirdi. Bu kadar mağdur olan öğrenciye , öğretmene eğitime yakışır ve olması gerektiği gibi yenilikler sağlanabilirdi. Yazık be o kadar çocuğumuz , kışın ortasında yağmur suları içinde okumaya çalışıyor. O kadar aile el mecbur diyerek çocuklarını kışın ortasında , oba misali eğitime gönderiyor.

Neden ya , neden kendi ülke insanınız yarına tek blr hamleniz yok sizin? Bu kadar görmezden gelmek ne demek ya? Bu ülkenin insanı, çocuğu, gençliği neden sizlerin rant ve sistemsizliğinizin kurbanı oluyor? Arkadaş artık yaptıklarınıza akıl sır erdirmek mümkün değil. Biri aylarca ULUSLAR ARASI ERCAN HAVALİMANI dedi dedi durdu. Al işte ULUSLAR ARASI ÇALIŞMAYAN HAVALİMANI. Başka birileri KÜLLİYE KÜLLİYE dedi ışık hızı ile bitişe doğru gidiyor. Onun akıbeti kim bilir nasıl olacak.

Öbür taraftan “TUTUN KOLLARIMDAN DÜŞERİM” şimdi diyen bir DEVLET HASTANESİ var. Onca eksik sağlık malzemesi var. Çocukların kafasına düşen okul bina tavanları var. Kapkaranlık ve çukur dolu yollar var. Yıllarca tek blr fırça, boya dahi vurulmayan KAMU binaları var. Doğru düzgün çalışmayan onca TRAFİK ışıkları var. Güzelyurt bölgesinde yıllardır yapılacağı söylenen ama bir türlü hala hayat’a geçiremeyen, blr HASTANE projesi var. Eğitim alamayan bir çok çocuk var. Bir sel felaketi durumunda ülkeyi yerle bir eden alt yapısısızlık var. 40 yıldır bitmek tükenmek bilmeyen , bile isteye çare bulunmayan ELEKTRİK sorunu var. Var oğlu da var bu ülkede ama her nedense bizlerin en acil ihtiyacı TELEFERİK.

Açık hapishane haline getirdiniz ülkeyi. Bu halkı da mahkum ettiniz. Emekçinin , emeklinin, çalışanın sırtından , cebinden yıllarca aldınız almaya da devam ediyorsunuz ama ülke ve halk için tek doğru düzgün bir yatırımınız yok. Olacak mı? ASLA… Böyle geldi , böyle gider ve daha beter olacağı da belli. Yazık gerçekten bu kadar ülkeyi yönetiriz diyerek , aynı zamanda da ülkesi ve halkına zerre faydası olmayan başka bir sistem ve buna uyan erkanlar hiç bir yerde yoktur.

GENÇELERİMİZE ÇOK GÜZEL BİR GELECEK BIRAKMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ DİYENLER.

SİZLER ÖNCE YAĞMUR SULARI İÇİNDE VE ALTINDA EĞİTİM GÖRMEYE ÇALIŞAN, ONCA ÇOCUK VE GENÇELRE BİR KAFANIZI ÇEVİRİP BAKINIZ. İLK BAKMAKLA BAŞLAYIN İŞE. SONRA BELKİ SİZLER NE İÇİN SEÇİLDİĞİ VE O KOLTUKLARA NEDEN OTURDUĞUNUZU HATIRLAYIN.

SONRA BELKİ TELEFERİK Mİ? YOKSA SAĞLIK VE EĞİTİM Mİ DAHA ÖNEMLİ?

İDRAK EDERSİNİZ…

KARAKUŞ