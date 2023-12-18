Okul saatleri sırasında , bir yapı market önünde arabaya kaldırabileceği ağırlıkta boya fırçası, ip, boş torba şeklinde malzemeler taşıyan yaşı 11 civarında bir çocuk gördüm. Görmez olaydım. Durdum ve sordum “NEDEN OKULDA DEĞİLSİN” aldığım cevap; “BİZİM PARAMIZ YOK , KARDEŞİM GİDİYOR OKULA”. Kalırsın öyle bir şey söyleyemez, kendinizi ifade etmezsiniz diliniz tutulur . Bende onu yaşadım o an. Var mı böyle aileler? Var mı çocuğunu okutmayan? Kaldı mı eğitimden mahrum çocuk?

EVET VAR… Bu sadece bir tanesi idi. Bakalım nerelerde , ne kadar okula gidemeyen, eğitim alamayan çocuk var kim bilir… Hiç bir çocuk eğitimden mahrum bırakılmaz. Ama gelin görün ki bazen dar gelirli ailelerde istemeselerde çocuklarını okutamıyorlar. Bu ailelerin suçu değil. Bu sizin devleti yönetenlerin suçudur. Siz bekliyorsunuz ki herkes geldin kapınızda ağlasın.

Şimdi diyeceksiniz ki ailesi gitsin EĞİTİM BAKANLIĞINA durumunu anlatsın. Evet gitsin anlatsın. Belki gitmiştir , belki gitmemiştir. Ama burada aileden önce EĞİTİM bacağının sistemli bir şeklide ,maddi sıkıntılardan dolayı eğitim göremeyen tüm çocukları tespit edip ÇOCUKLARIN HAKLARINI korumakla da mükellef değil mi? Bu çocuklar belki ÇOCUK işçiliğine zorlanıyor , belki aileleri çalıştırmak için göndermiyor veya gerçekten maddi güçsüzlükten dolayı gönderemiyordur. Bunların tespiti EĞİTİM BAKANLIĞININ görevi değil mi?



Ülkede son zamanlarda göze çarpmaya başlayan bu durum, çok üzücü ve kabul edilir değildir. Çocukların eğitim hakları nerede? Eğitime ayrılan bütçe, neden maddi geliri düşük olan aile çocuklarına el uzatmıyor? Çocukların hakları neden sorulmuyor? İhtiyaçlı aile ve çocuklar için ayrılan 30 milyon varsa eğer , neden bu çocuklar peçete satıyor? Neden bu çocuklar okul saatleri sırasında inşaat malzemeleri taşıyor? Neden EĞİTİMİ bu kadar geri plana atıyorsunuz? Ne kadar yoğun olabilirsiniz ki? Sisteminiz nasıl işliyor ?

O ağzınızda yuva yapan gelecek vaadleriniz acaba kimler için? Dışarıda peçete, tesbih , anahtarlık satıyorsa, boyundan yaşından büyük işlerde çalışıyorsa, okulda olması gereken çocuklar dışarıda ise gelecek vaadleriniz anlaşılan çocuklar ve gençler için değil. Oysa ne kadar güzel şeyler yapılabilir EĞİTİM için. Geleceği Hızır’la ve başarıyla emanet edeceğimiz çocuklarımız için o kadar güzel şeyler yapılabilir ki. EĞİTİM her çocuğun , her bireyin en doğal hakkıdır. Bu hakı o lafa sağlamak vermek de dizilerin görevidir.

Ekonomik sıkıntılar peşi sıra gelmeye devam ettiği şu günlerde, eğitim almakta güçlük çeken aileleri tespit ederek onlara yardımcı olmak hepinizin belki de hepimizin görevidir. Sıkıntılı ailelere el uzatmak, geçim sıkıntılılarına bir nebze olsun omuzlarından en azından “EĞİTİM” giderlerini alsanız. Pırıl pırıl çocukları geleceğe el birliği ile hazırlasanız olmuyor mu? Şu EĞİTİM için bari kayda değer ve kalıcı adımlar atsanız. Her şey kötüye gidiyorken , kurtarabileceğiniz ve her şeyin elinizde olan sistemi ÇOCUKLARIMIZ için kullansanız olmuyor mu?

Ülkede her evde neler oluyor biliyor olabilirsiniz. İnsanların geçim dertlerinden bi haber olabilirsiniz. Halkın çaresizliğini görmezden gelebilirsiniz. Bu ülkenin gidişatı işe ilgili endişeniz olmayabilir. Oturduğunuz koltuklardan sizlere her şey iyi, güzel ve yolunda gidiyor gibi görünüyor olabilir. Ama hiç öyle değil işte. ÇOCUKLARIMIZ bizim ve ülkenin geleceğini devam ettirecek bireylerdir. Onlara sahip çıkmak, haklarını korumak, eğitimlerini sağlamak siz DEVLET YÖNETENLERE VE EĞİTİM BACAĞINA aittir.

Zamları geçtik, karanlık ve çukurlar ile dolu yılları geçtik. Asayişi geçtik. Bunları düzeltmek için ne çabanız ne de uygulamalarınız var. Bıktık , yorulduk anlatmaktan . Ama ÇOCUKLAR söz konusu ise , işte o zaman çağdaş bir ülkeyiz diyorsunuz ya , çağdaşlık eğitimle başlar ve devam eder. ÇOCUKLAR ailerin en güzel projeleri , ülkenin GELECEK sahipleridir. Her şeye bütçeniz var , her zehir zıkkım anlamsız icraata bütçe var. Artık EĞİTİM için de bir bütçeniz olsun ve okumayan, okutulmayan çocuklarımıza sahip çıkınız.



HER ŞEYİN BAŞI ÖNCE SAĞLIK VE TABİ Kİ İLLAKİ EĞİTİMDİR.

OKUTULAMAYAN , EĞİTİM ALAMAYAN HER ÇOCUK ÖNCE SİZLERİN , SONRA DA ÜLKENİN EN BÜYÜK AYIBIDIR…



KARAKUŞ