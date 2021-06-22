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Bitcoin'de sert düşüş!

Çin’in kripto paralara yönelik kısıtlamaları nedeniyle Bitcoin ve altcoinlerde düşüş devam ediyor. Dün Çin’de yapılan toplantının ardından bugün Bitcoin 30 bin doların altını gördü.

22 Haziran 2021 Salı 17:41
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Bitcoin'de sert düşüş!

Çin’in kripto paralara yönelik kısıtlamaları nedeniyle Bitcoin ve altcoinlerde düşüş sürüyor. Dün Çin’de yapılan toplantının ardından bugün Bitcoin 30 bin doların altını gördü.

Çin'in kripto paralara yönelik yeni hamlelerinin ardından Bitcoin bir günde yüzde 5,8 uğradı. Sabah saatlerinde 32 bin 240 dolar civarında işlem gören Bitcoin, bugün öğleden sonra itibariyle 30 bin doların altını gördü. Ayrıca Dogecoin ve Ethereum gibi para birimlerinde de düşüş sürdü. Dogecoin son 24 saatte yüzde 26 değer kaybederek 0,19 dolara geriledi.

ÇİN’DE YASAK TOPLANTISI

Çin Merkez Bankası, en büyük bankaların ve çevrimiçi ödeme platformu AliPay’in yetkililerini toplantıya çağırdığını açıkladı. Dün yapılan açıklamada toplantının amacının ‘kripto para birimi hizmetleri yasağı’nı yinelemek olduğunu ifade edildi. Alipay, WeChat Pay ile birlikte Çin’in mobil ödeme pazarının %90’ından fazlasını oluşturuyor. Alipay, toplantının ardından müşterilerini kripto paraların getirdiği risklere karşı uyaracaklarını ve dijital para bağlantılı transferler yapmayacaklarını açıkladı.

Bitcoin'in değeri, geçen yılın hâlâ yüzde 200 üzerinde ancak 2021 Nisan ayına göre yarıya inmiş durumda. Dogecoin ise 2021 başından bu yana yüzde 3700 değer kazanmış olmasına rağmen son 6 haftada yüzde 74’lük bir kayıp yaşadı.

Anahtar Kelimeler:
BitcoinKripto Para
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