Duygu Zengin'in köşe yazısı...

Hani neresini tutsan dökülür ya ! İşte, ülkece tam da böyleyiz. Bu hale geldik...

Ne insanları seviyoruz, ne de hayvanları. Suçlular ben bu yazıyı yazarken daha yakalanmadılar. Yakalansalar ne olacak sanki ? Az bir para ödeyerek serbest kalacaklar. Bunlar sadece basına yansıdığı için öğrenebiliyoruz. Hergün benzerleri ve daha kötüsü yaşanıyor.

Kimse hayvanları sevmek zorunda değil ama hepimiz canlılara ve onların yaşam haklarına saygı duymak zorundayız. Hayvanlara eziyet eden kişilerin, suç işlemeye ve insan öldürmeye daha yatkın olduklarını bu yüzden de gözlem altında tutulmaları gerektiğini düşünüyorum. Yani o ayaklarına pet şişe bağlayıp eziyet ettiğiniz eşek katilleri yarın öbür gün toplum için de zararlı suçlular olarak karşımıza çıkacak veya çıkacaklardır. Hayvanlara yapılan eziyetlerin asıl nedeni sevgisizliktir. Ne birbirimizi seviyoruz, ne etrafımızdaki canlıları seviyoruz. İnternet ve televizyonlar da çocukları vahşete yöneltiyor.

Kötü muamele edenler cezalandırılmalı. Hiç kimsenin keyfi veya şahsi kazancı bir candan daha kıymetli değildir. Bizim Dipkarpaz eşekleri tepti mi iyi teper....