Karakuş'un köşe yazısı...

Bomba ne ki...

Yakında füze atılacak evlere , iş yerlerine, Allah muhafaza okullara hastanelere. Yan baktın, omuz attın diye çok insan çekip silahı vuracak. O baktı, bu aradı, şu mesaj attı diye çok insan darp edilecek, canı yanacak. Hiç öyle felaket tellallığı falan demeyin sakın. Görünen köye şahit aramıyoruz biz. Çünkü yaşıyoruz her gün bir bir. Son yıllarda son sürat, bu olayların seyri katlanarak artıyor.

NEDEN???

*Çünkü ülke ve çok sayın sahipleri o kadar rahatlar ki.

*Çünkü güvenlik açığı kimsenin umurunda değil ki.

*Çünkü ülkede yerli insan , o kadar az kaldı ki.

*Çünkü işlenen suçların cezaları TUTUKSUZ ve KEFALETE bağlanıyor ki.

*Çünkü adaya giriş kaydı bile olmayan o kadar ne idüğü belirsiz kaçak var ki.

*Çünkü DEVLETİN VERİ TABANINA GİRMEK o kadar kolay ki.

*Çünkü bir avuç emniyet mensubu ile nüfüsu belli olmayan ülkede asayiş sağlamayı düşünüyorlar ki.

*Çünkü her turist diye girenin arkasını takip etmiyorlar ki.

Çünküler asla bitmez bu ülkede. O yüzden bombalar da patlayacak, insanlar da ölecek, satışı da içimi de asla engelenemeyek. Canı isteyen taciz ve tecavüz de edecek. Kafası attı mı kaçıracakda. Bunlar zaten oluyor, bu kadar rahat bir sistme ile olmaya da devam edecek. Neden bu tür olaylar yaşanınca "BİR BU EKSİKTİ" diyoruz ki. Bu ülkede bu sistmele ne olması bekleniyor ki? Yada neden şaşırıyoruz ki.

Bir gün bi bakacağız sabah yanımızda biri ile uyanacağız. Bir gün evimizin salonunda tanımadığımız insanlar olacak. Bir gün eve girip ve çıkıyorkken vurulacağız. Bunlar da olacak. Bunları da yapacaklar ÇÜNKÜ CAYDIRICI CEZLAR YOK, YOK, YOK.. Kişi biliyor ki arasam taciz etsem bir ifade verip çıkacağım. Kişi biliyor ki darp etsem tutuksuz yargılanacak. Kişi biliyor ki, mahkemeler yıllarca sürer de sürer. Kim olsa bu kadar rahat bir sistmede, kendi adaletini kendi sağlar.

Huzur, güvenlik ve rahat bir yaşam ayda bir kez HUZUR OPERASYONU yaparak olmuyor. Ülkenin güvenliği 30-60-90 gün vize vurup da, yıllarca burada unutulan insanların denetimi yapılmadan olmuyor. Suç oranları koltuklarda oturup, kendi menfaatleriniz için icaat yaparak önlenmiyor. Ülkede öğrenci sıfatında olup, da her türlü pisliğin içerisinde olanları görmezden gelerek ekonomi düzelmiyor.

Bu ülke bir zamanlar berrak, şeffaf , düzğün ve de yaşanılabilir bir ülke idi. Şimdi bulanık, karanlık ne ararsan var olan bir ülke haline geldi. Neden??? Çünkü kapılarını kapatamazsın. Borçlu olduğunu görmezden gelemezsin. Verilen emirleri yapmazsan cepleriniz boş kalır. Şimdi CAN MI? CANAN MI? Tabi ki CAN... Kendi menfaatleriniz söz konusu olduğu sürece, azılı katiler ile dolsa bile ülke hiç birinizin umrunda değil, asla da olmayacak.

Bu kadar olayın yaşandığı , bu kadar olumsuzluğun var olduğu , bu kadar endişe veren üzcü korkutucu eylemlerin gerçekleştiği bir ülke. Sizler gelecek nesillerin özgürce yaşayabilecekleri, korkusuz, serbest, mutlu , huzurlu bir ülke bir KKTC bırakabileceğinizi düşünüyorsanız ve bunu savunuyorsanız içtiğinizden bizler de istiyoruz.

ŞEHİR DE BOMBALAR PATLIYOR

YÖNETİM TAM GAZ CEP DOLDURUYOR...

KARAKUŞ