Karakuş Öz yazdı...

Bir ülke sadece toprak parçası değil, geçmişiyle, insanıyla, umutlarıyla bir bütündür. Her mevsimi başka güzel, her köşesi ayrı anlamlı olan bu ülkemiz , yıllardır türlü badirelerden geçti. Ama son zamanlarda hep şunu düşünür oldum “Güzelim ülkemiz karanlıklaşıyor.” Bu karanlık, yalnızca elektriklerin kesilmesi ya da sokakların ışıklarının azalması değil; adaletin, güvenin, umudun ve ahlakın giderek sönmesidir.

Karanlık Nedir? Karanlık, sadece fiziksel bir yokluk değil; bilginin yerini cehaletin, adaletin yerini torpilin, umudun yerini korkunun aldığı bir ortamdır.

Bugün toplumun birçok kesimi, kendini yalnız, çaresiz ya da dışlanmış hissediyor. Öğrenciler geçim derdinde, emekliler temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor, gençler ise bu topraklara değil başka ülkelere hayal kuruyor.

Değerler Erozyona Uğruyor. Eskiden bir tebessümle yürüdüğümüz sokaklar, şimdi tedirgin adımlarla geçiliyor. Toplumun ortak değerleri , saygı, dayanışma, dürüstlük yerini kutuplaşma, tahammülsüzlük ve çıkarcılığa bırakıyor. Eğitim, liyakat, bilim gibi kavramlar geri plana itilirken; hak edenin değil güçlü olanın kazandığı bir sistem kök salıyor.



Kurumlara Güven Azalıyor. Adaletin terazisi sarsılmışsa, hukuka olan inanç zedelenir. Medya, bağımsızlığını kaybetmişse halk doğru bilgiye ulaşamaz. Eğitimin niteliği düşmüşse gelecek bulanıklaşır.

Tüm bu yapısal bozulmalar, bireyin ülkesine olan bağlılığını değilse bile, umudunu törpüler.



Gençliğin umutsuzluğu, toplumun alarmıdır.

Gençler, bir ülkenin geleceği değil, aynı zamanda bugünüdür. Ancak bugün birçok genç, bu ülkede değil; çocuğunda başka ülkelerde yaşamanın hayalini kuruyor.

Bu göç, sadece beyin göçü değil; aynı zamanda umut göçüdür.

Yine de Umutsuz Değiliz. Bu karanlık mutlak değildir. Zor zamanlar, milletlerin karakterini şekillendirir. Bu topraklar nice zorluklar gördü, ama her seferinde ayağa kalkmayı bildi. Bugün de aynı sorumluluk, hepimizin omuzlarında.

Karanlık büyüyorsa, ışık olmaya daha çok ihtiyacımız var. Sorgulayan bir zihin, dürüst bir duruş, vicdanlı bir yürek ve tabi ki yönetebilmek.

Sessiz Kalmak Karanlığı Besler. Yine diyorum “ Güzelim ülkemiz karanlıklaşıyor” demek, umutsuzluk değil; bir uyarıdır. Güzelliği hatırlamak, onu korumak için harekete geçmektir. Çünkü ülkemiz hâlâ güzel. Ama bu güzelliği korumak için susmamak, görmezden gelmemek, değiştirmeye cesaret etmek gerekir.

Karanlığı yok etmenin tek yolu, ışık olmaktır.



KARAKUŞ