Duygu Zengin'in köşe yazısı...

Eğitimin sürmesi, okulların açılması, çocukların sosyal açıdan kayıplarının telafi edilmesi elbette şart. Fakat geçen yıla göre çok daha etkili ilerleyen, varyant karşısında gerçekten yeterli tedbirler alınmış, çocuklarımızın ve halkın sağlığı açısından gerekli düzenlemeler yapıldı mı?

Okulların rutin temizliğini sıkılaştırmak zorundasınız.

Çocukların, öğretmenlerin ve diğer okul çalışanlarının el hijyeni için su, sabun ile el yıkama olanaklarını mutlaka eşitsiz bir şekilde sağlamalısınız. Bütün okullara devlet, özel ayrımı yapmaksızın ortak alanlara uygun sayıda el dezenfektanlarını koymalısınız.

‘Maske,mesafe,hijyen’ demekle de olmuyor artık lütfen kusura bakın…

Okullara yeterli temizlik ödeneği, ve personel sağlandı mı? Sınıfların kalabalığını gidermek için yeni okullar ya da derslikler inşa edildi mi peki? Yoksa yine plansızlıkla çocukların geleceğini mi mahvedeceksiniz?

Eğitim-öğretim yılında bir önemli sorun da pahalılıktır. Kırtasiyelere girin. Göreceksiniz. Kaleminden defterine, okuma kitaplarından diğer ücretlerine ve elbette gıdaya kadar her şey ateş pahası.

Çocuklarını borçlanarak, kredi çekerek, evini, arabasını satarak bu okullara göndermeye çalışan aileler var. Ve yine de asla gönderemeyecek aileler de var ne yazık ki…