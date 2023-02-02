Duygu Zengin yazdı...

Ülkemiz’de turizm sektörünün doğal değerlerimize gerekli ilgiyi göstermediğini ve sahiplenmediğini gözlemlemekteyim.

Turizmin başkenti DİPKARPAZ sahip olduğu Milli Park, Doğal Değerler ve Kültür Alanında da önder bir yerimiz. Ancak bu alanların tanıtılması, korunması ve turizme katkısı konusunda üzerine düşen öncü görevi yerine getirmekten çok uzak.

Asgari ücrete zam hayatlara dokunmayı insanların işini kaybetmesine neden olmaya başladı. Küçük esnaf bu giderlerin altından kalkamıyor. Ülke olarak hepimiz bunu gözlemleyebiliyoruz. Çok sevdiğim, saygı duyduğum, çalışanlarının tüm haklarını eksiksiz veren bir işveren ile sohbetimizde, biz yüzde 100 zam yapalım, bir şeye yaramıyor ki, 2-3 ay sonra yine aynı düzene geri dönülüyor dedi. Bunu duymak çok zor.

Ülkemiz doğal değerlerine mi yoksa kültürel değerlerine mi öncelik vermelidir? İkisi de mantıklı gibi görünse de benim yanıtım kültürel değerlerden yana. Neden mi? Doğal değerler bakımından önemli farklılıklar olduğunu düşünmüyorum. Deniz,güneş, dağlar diğer ülkelere bakılırsa aynı evet. Söz kültürel değerlere gelince farklı oluyor. Benzer doğal değerlere sahip olmak kesinlikle doğal değerlerimizin önemsiz olduğu anlamına gelmez.

Ülkemiz ağırlıklı olarak Hristiyan kültürü yaşam tarzının temsilcileriyken bizler karma yaşam tarzını temsil ediyoruz. Buna, karma kültür ve Hristiyan yaşam tarzının diğer temsilcileri ile aramızdaki farklılıkları da ekleyebiliriz. Deniz kaplumbağalarının turizme sağladığı katkıların yaşanmışlığına karşın kültürümüzde derin etkileri olan nesli ciddi tehdit altındaki Deniz Kaplumbağalarına da sahip çıkılmaması çok yetersiz. Ülkemiz de özgün kültürel değerlerin tanıtım stratejilerin de neden yer bulamadığı konusunda düşünce ele alınmalıdır.

Ülkemize gelen turistlerin çoğu pek çok antik kent ve manastırlarımızı ziyaret etmişlerdir. Benim için ne kadar ziyaretçi geleceği değil, az sayıda turistle yüksek oranlarda gelir elde etmenin, Gerçek Turizm alanları konu olmalıdır.

Turizm sektörü, sivil toplum temsilcilerine, seyahat acentelerinden konaklama tesisine sahip ve yöneticilerine bir bütün olarak, ülkenin doğal ve kültürel değerlerini araştırmalı, değerlendirmeli ve sürdürülebilir turizm konusunda geliştirmelidir. Ülkemiz de turizmin güçlenmesi, gelir, karlılık oranlarının yükselmesi için olduğu kadar değerlerimizin korunması ve geliştirilmesi için de önemlidir.

Temennim barış ve turizm dolu bir sezon yaşanması.