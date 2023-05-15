Duygu Zengin'in köşe yazısı...

Turizm tüm kültürleri bir araya getiren, tüm medeniyetleri ortak bir noktada buluşturan, dünyanın tüm ülkeleri ve vatandaşlar arasında birliktelik ve barışı sağlayan, ayrıca dünya ekonomisini ve kalkınmasına ciddi katkılar sağlayan bir lokomotiftir. Her bölgesi ayrı cennet olan güzel ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi altına alan salgın nedeniyle ve sürekli zamlardan en çok etkilenen topluluktur.

Turizm; altı ay çalışan, diğer kalan altı ayda da kazanmış olduklarını tüketen, aylara bu şekilde yayan bir meslek grubudur.

Bu arada, tatil yapabilme imkanı bulan tatilcilerin özellikle butik otellere, villa otel tipi konaklama tesislerine, izole edilmiş odaları bulunan otellere ilgi gösterdiğini, karavan ve kamp alanlarına ilginin arttığını gözlemledik. Bunun için,bu bölgelere çok iyi destek ve kaynak sağlamalıyız

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