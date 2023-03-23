Konuk yazar Karakuş yazdı...

Hangisine yetsin o maaş? Hangisini es geçsin vatandas? Hangisini hayatından çıkartsın ki sizlere sizlerin ceplerine yetebilsin bu halk? Bir anlatın bu kadar emekçiye doymadiginizi ve yedikçe aldıkça açıkları kapatmanın onların hakkını yemekten geçtiğini. Harbi bir şekilde anlatın ya.

Boşa koysan dolmaz doluya koysan almaz. Geceden sabaha olmadık icraatlar ile daha çok daha çok diye diye içilen de ,kullanılan SUYU da zehir zıkkım ettiniz vatandaşa. Niye maaş ödüyorsunuz ki bu insanlara? Niye bu kadar zahmete giriyorsunuz ki? Direk hesaplarınıza aktarın emekçinin maaşını olsun bitsin işte. Bir de muazzam maaş ödüyor gibi hareketler söylemler için efor harcıyorsunuz.

SORUYORUZ....



*Bu kadar hakka el uzatarak hangi açıklar kapatılıyor?

*Suya %25 lik ZAM hangi belediyenin borcunu kapatacak?

*Elektirik'ten alınan onca denetimsiz ücretler hangi kurumun geçmiş borcuna yatacaktır?

*Yapılan konteyner yardımların faturalarını sezdirmeden halka mı ödeteceksiniz?

*4.5 G zımbırtısının faturası halkın hangi elzem lhtiyacina ZAM yaparak karşılanacak?

*Yapılan ve yapılması planlanan her luzumsuz işleriniz için daha ne kadar emekçiyi soyacaksiniz?

Aydınlık günlere "AYDINLATMA" haraclari alınarak, Serin günlere SUYA okkali ZAM yaparak. Pürüzsüz yollara vergi düzenlemesi adı altında saçmalıklarla. Tüm bu ve buna benzer halkı soyacak hakkını emeğini gasp edecek ne var ise planlı bir şekilde işleme koyup icra etmeye devam etmekten hiç mi yorulmayacaksiniz?



Farkında mısınız uzun bir süredir ELEKTIK faturalarına dokunmuyorlar. Ee artık halkı bununla soyduklari yetti. Şimdi başka başka yöntemler ile ve de elzem olan olmazsa olmayan el mahkum temel ihtiyaçlara el uzatarak bir bir yavaştan kaşıklama zamanı. Her şeyi mi bir anda böyle olur ya.



Çok basit bir hesap yapalım.

Sosyal yardım ve engeli maaşı alan vatandaşlarımız. En yüksek maaş 8000 TL. Elektirk: 1000

Su : 500

Mutfak : 5000

Eğitim: 2000

Sağlık: 1000 (mümkün degil)



Çok basit ve kabaca bir hesap sonuç 9.500 TL. Şimdi napcak bu insanlar? Borç harç nereye kadar? Bu hesap en masumu kimbilir ne kadar giderleri var. Hesap ortada sayın yetkiler. Aç mı kalsınlar, hırsızlık mı yapsınlar, ilac almayıp ölsün mü , eğitim almayıp otursun mu evinde. Tabi ki eğitimsiz her birey kandirilmaya müsait olur. Söyleyin bu vatandaşlarımız ne yapsın?

Hellim 200 TL ne demek ya. 24 adet tuvalet kağıdı 170 TL ne demek ya. 10 kg gaz 285 TL nedir ya. 15 TL su tüketimi olan bir evin faturası nasıl 400 TL olur ya. Süt ya bildiğimiz Süt nasıl 26 TL olabiliyor. 1 kilo et 500 tl nasıl olur. Bir kilo çilek 80 tl eee ayıp artık. Kuru bakliyatlara hiç girmeyelim yaşlanırız. Hiç bir şey kolay alınmıyor. Bir boğaz pastili 150 TL. Bir ağrı kesici en basit olan nenem zamanı panadol 112 TL.

Hiç bir sey bir gün önceki fiyatında kalmıyor. Etiket Üstü etiket basıyorlar. Garibi fakiri gün işleyip gün yiyenler ne yapcak ya. Marketlerin hepsi tefeci durumunda su an ve daha iyiye gidilecek düzene girecek gibi görünmüyor hiç bir şey. Devleti yönetenler daha ne kadar tarafımı, yandaşımı, akrabamı doyururum derdinde.

Yaşlılara bakin başınızın çaresine...

Yetişkinlere köle gibi çalışın...

Hastalara ölün...

Çocuklara cahil kalın...

İşte sizin yönetiyoruz ahkamlariniz bu soylemlerinizden ibaret. Ölünce bile toprağa para ödeyen bir ülkenin vatandaşlariyiz. Paran yoksa çürür gidersin. Yolun yoktu, ışığın yok önünü göresin, paran yok ekmek alasın bir suyun vardı onu da mundar ettiler gitti.

Bizler bunları yaşayıp yazmaktan usandık sizler soymaktan bir UTANMADINIZ...

KARAKUS