Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Tatilde idrar yolları enfeksiyonlarına dikkat!
Tatilde idrar yolları enfeksiyonlarına dikkat!
PUBG Mobile oyuncuları dikkat! Türkiye'de çok yakında...
PUBG Mobile oyuncuları dikkat!
Saç dökülmelerini önlemede çok etkili
Saç dökülmelerini önlemede çok etkili
NASA'nın TESS uydusu en küçük gezegenini keşfetti
En küçük gezegen keşfedildi
110 milyon dolarlık tablo ABD’li milyonerin
110 milyon dolarlık tablo!

Darp zanlıları 1 gün tutuklu kalacak!

11 Temmuz 2019 Perşembe 20:01
Darp zanlıları 1 gün tutuklu kalacak!

Girne’de Burak Çetin’i zorla kaçırıp darp edip soyan Halil İbrahim Culfa ile Eren Zeytuncu tutuklanarak dün Girne’de mahkemeye çıkarıldı. Girne Adli Şube’de görevli polis, zanlıların Girne’de 26 Haziran’da meydana gelen “soygun, kanunsuz ateşli silah, patlayıcı ve uyuşturucu  madde tasarrufu, zorla alıkoyma ve ciddi darp”suçlarından methalder olduklarını söyledi.  Polis, 26.06.2019 tarihinde, Halil İbrahim Culfa’nın (E-25) tasarrufunda bulunan tabanca ve beraberinde bulunan iki kişi ile birlikte iş hakkında konuşmak maksadıyla kullanımlarında bulunan araca aldıkları Burak Çetin’i istemi dışında Bufavento Kalesi civarına götürerek adı edileni darp ettikten sonra, silah gösterip cep telefonunu alıp tasarruflarına geçirdiklerini söyledi. Polis, ayrıca aynı gün zanlı Culfa ile zanlı Eren Zeytuncu’nun Burak Çetin’in kalmakta olduğu ikametgaha birlikte giderek adı edileni darp ettikten sonra bir adet diz üstü bilgisayarını alıp tasarruflarına geçirdiklerini ifade etti. Polis, 10 Temmuz’da yapılan şikayet üzerine iki zanlının tutuklandığını ifade etti.Polis, zanlı Culfa’nın kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada; tütün ile karışık 1,5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet plastik öğütücü, bir adet kart, üzerinde kokain türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 1 ABD Doları nakit para, içersinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 2 adet ucu yanık sarma sigara ile 1 adet 9 mm çapında canlı mermi bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Mesele ile ilgili soruşturmanın devam ettiğini, iki kişinin arandığını kaydeden polis, zanlıların bir gün süre ile tutuklu kalmalarını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2 kaçak ihraç edilecek!
2 kaçak ihraç edilecek!
Yasa dışı sanal bet operasyonunda 2 kişi tutuklandı
Yasa dışı sanal bet operasyonunda 2 kişi tutuklandı
Bağımsızlık Yolu: Her işbirliği bizleri barışa daha da yaklaştıracak
Bağımsızlık Yolu: Her işbirliği bizleri barışa daha da yaklaştıracak

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim