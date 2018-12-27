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Selim’e bir el uzatalım!

Selim, Lefkoşa’nın engellerine takıldı

27 Aralık 2018 Perşembe 13:42
Selim’e bir el uzatalım!

Küçük yaşta trambolinden düşerek felç kalan Selim Andaç isimli çocuk, okulunda ciddi zorluklarla mücadele ediyor. Hem kendisi hem de babası için ciddi bir zorluk yaratan bu durum için baba yardım çağrısında bulundu. Okulu Dr. Fazıl Küçük İlkokulu’na gidip gelmede ve okulda sınıfının yukarı katta olması nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşanan küçük Selim için okula engelli asansörü yaptırılmıyor.

Bakanlık söz verdi

Selim Andaç’ın babası Dr. Fazıl Küçük İlkokulu’nda oğlunun da diğer öğrenciler gibi teneffüslere çıkabilmesi en azından tekerlekli sandalye ile bile olsa arkadaşlarıyla olması için gerekli engelli asansörünün alınması için Milli Eğitim Bakanlığı’nın söz verdiğini ancak henüz yerine getirilmediğini belirtti.

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Zor günler geçiriyorlar

Dr. Fazıl Küçük İlkokulu öğrencileri için düzenlenen bir Lefkoşa gezisine katılan Selim gezide zor anlar yaşadı. Lefkoşa’da eğitim amaçlı gezi yapan Dr. Fazıl Küçük İlkokulu öğrencisi Selim, Lefkoşa’nın engellerine takıldı. Neredeyse gittiği her bölgede ve binada zorluklarla karşılaşan Selim, engelli bireylerin yaşadığı sorunlarla yüz yüze geldi.

Bakıcısı bakıyor

Engelli öğrencinin babası çocuğunun bakımı için maddi zorluklara karşın bakıcısı tuttu. Bakıcı ile geziye katılan çocuk, kaldırımları ve merdivenleri inip çıkmak zorunda kalması engellilere verilen değeri gözler önüne serdi.

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Son Güncelleme: 27.12.2018 17:02
Anahtar Kelimeler:
KıbrısGündemHaberDr. Fazıl Küçük İlkokuluEngelli AsansörüLEFKOŞASelim Andaç
Yorumlar
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Emine karabulut 2018-12-27 15:52:27

RESİM HERSEYI ANLATMIYOR ASLINDA DAHA ARDINDA NE SAKLI OLAN SAVAŞLAR VAR ...
OGLUM .. BU COCUK BENIM BU HALINE SEVINIP BU YOLLA BILE MUTLU OLMAYI BASARABILEN BIR CANNN...
siz bişeyleri eskik yaşamanın verdigi aciyi bilemezsinz
yaşamadıkça öğrenemezsiniz
bedeninizde tüm kalbinizde hep savaş icindedir ...
savaşırsınız
sözler susar
zaman durur sanki
ama hayat bu gunde acimasizca akip gidiyor
bedenimiz kazaren
ya gözünü ya kolunu ya bacağını kaybetmiştir ,
yada oyle doğduk
zihnimiz kayiplarla bilincsizlikle dolu ,
ne dediler bize
adina ENGELLI dediler
eksiksiniz gözlerde
sevenler kabul edenler olur belki
aksi
acıyan bakışlarla bakanlar
sacma sozler yada aşağılayalar
bunlarla verilen savas suregelirken
yaşadığımız ülke
yollar binalar taşıtlar
cogunda dusunulmedik
özgürlüğümüzü bizden
bedava aldılar
verilemeyen haklarımizi çaldılarr
siz en pahali restoran da
en sicak evde yasarken
kışın
kim nerde ve nasil yaşar
nasil savaşır bilemezsiniz
YETKILERINIZIN HATIRLA KULLANILDIĞI BU KÜÇÜCÜK ULKEDE BIZE VEREMEDIGINIZ BIR AVUÇ TOPRAK VE KÜÇÜCÜK BIR YUVA BIRAZCIK DA AŞ VARYA
BEN DE SAYENIZDE
CANIMIN CANINI EMANET VERDIM
okuluna ben goturemedim üzüldüm
saglik kontrollerinin cogunda ben yokum cunku calismam gerek ve kazanmak icin onu her anında hep emanet ederek az görerek yaşıyorum
üc kurusu binbir yolla verdiğiniz o sadaka bir cocugun hangi masrafina yeter ?
ben eksik o eksik yaşarken,
SORUYORUM SIZE BUNUN SUCU Ozelde CALISMAK KAZANMAK ZORUNDA OLAN BENDE MI ?
HAK VERMEYEN DEVLETİM DE MI ?

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